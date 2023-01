Anticipazioni Un Posto al Sole 24 gennaio: cosa succederà

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al sole di domani, martedì 24 gennaio 2023? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima

Dopo la consueta pausa del weekend ricomincia oggi una nuova settimana di Un Posto al Sole, in onda come sempre su Rai Tre alle 20.50. Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini di certo non fanno mai annoiare i tantissimi telespettatori che seguono la storica soap opera.

Stando alle anticipazioni Elena apparirà sempre più in difficoltà per via della vicenda di cui la figlia si è resa protagonista ai danni di Nunzio. Lei vorrebbe che Alice si lasciasse tutto alle spalle tornando con lei a Londra però la denuncia è partita e il Cammarota dovrà subire un interrogatorio dalla Polizia.

A causa della querela Silvia dovrà fare i conti con molte critiche sui social rivolte al Caffè Vulcano, cosa che getterà ancora di più Nunzio nello sconforto. Non migliora nemmeno la situazione di Bianca a scuola, in famiglia ci saranno infatti delle tensioni che creeranno dei problemi anche al rapporto tra Angela e Franco. Guido e Michele organizzano una serata fuori mentre Mariella si scontrerà di nuovo con Serena. Ma cosa succederà nella puntata di domani 24 gennaio 2023?

Altre anticipazioni di UPAS, pioggia di critiche per Silvia e il Vulcano

Nunzio verrà convocato il Commissariato per affrontare il primo interrogatorio, una telefonata che lo manderà non poco in crisi. Lui teme che qualche sua mossa possa aggravare la sua situazione.

In molti accusano Silvia di non aver licenziato il cuoco del Vulcano dopo che è stato accusato di molestie. Lei non sa come gestire le critiche che stanno mettendo in cattiva luce non solo il locale ma anche se stessa.

Per tutto ciò che sta succedendo Alice inizia a fare i conti con i suoi sensi di colpa. Gestire la situazione che si è creata a causa delle false accuse rivolte a Cammarota per lei è sempre più difficile, infatti è sempre più sotto pressione.

Intanto, a scuola i compagni di Bianca continuano ad isolarla e lei non sta vivendo affatto bene la situazione. A casa Franco e Angela si scontrano poiché sono in disaccordo con la punizione da dare alla figlia dopo ciò che è successo.