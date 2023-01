Black Out – Vite sospese: anticipazioni prima puntata del 23 gennaio

Arriva su Rai Uno il 23 gennaio la nuova serie tv Black Out – Vite sospese, tutte le anticipazioni sulla prima puntata della produzione italiana.

La sezione fiction della Rai si impegna sempre più a lanciare sul piccolo schermo produzioni interessanti che mirano ad entusiasmare i telespettatori. Questa volta è il turno di un “mistery-relazionale che inizia subito con un evento drammatico“, come raccontato dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

Si tratta del debutto in prima serata di Black Out – Vite sospese, con protagonista Alessandro Preziosi insieme, tra gli altri, ad Aurora Ruffino e Marco Rossetti. Composta da un totale di 8 episodi, la serie va in onda con un doppio appuntamento del 23 e 24 gennaio, per proseguire poi il 30 gennaio e 6 febbraio.

Tra scenari mozzafiato ad alta quota, si snoccioleranno le vicende di Giovanni Lo Bianco, un broker finanziario cresciuto nei bassifondi di Napoli. A seguito della perdita della moglie e madre dei figli, decide di concedersi una vacanza a Vanoi. L’apparente tranquillità però, è destinata ben presto a scomparire.

Un gruppo di persone si ritrova bloccato in un hotel di lusso in montagna, trovandosi costretto ad affrontare l’isolamento forzato a causa di una valanga. Mentre le comunicazioni saltano e l’elettricità si interrompe, il paesino si ritrova disperso nel nulla. Questa situazione critica si trasformerà nell’occasione di far affiorare le verità di ognuno dei personaggi.

Cosa accadrà nella puntata del 23 dicembre di Black Out – Vite sospese: le anticipazioni

Esordisce su Rai Uno alle 20.25 lunedì 23 gennaio, la nuova fiction Black Out – Vite sospese. La trama partirà proprio dalla Vigilia di Natale in un resort di lusso nella Valle del Vanoi. Quella che sarebbe dovuta essere un’occasione serena per rilassarsi e festeggiare, si trasforma però ben presto in un incubo per Giovanni e per i suoi figli.

A rompere la tranquillità arriva una slavina che, inaspettatamente, rende tutta l’area in cui si trovano completamente isolata. Insieme a Giovanni e ai figli Elena e Riccardo, si trovano bloccati in hotel anche Karim il barista, Lorenzo il figlio del proprietario, Marco con la nuova compagna Irene ed Anita, figlia di Claudia, medico che abita nella zona in una baita.

LEGGI ANCHE: Che Dio Ci Aiuti | La rivolta del pubblico che potrebbe cambiare tutto

La brutta sorpresa arriva quando il protagonista scopre che nell’hotel c’è l’ex marito (Marco) della testimone chiave (Claudia) per un processo di camorra che coinvolge la sua famiglia e che rischia di danneggiarlo rovinosamente.

Questo spingerà allora Giovanni ad escogitare un piano per uccidere Claudia senza che l’omicidio venga scoperto. Non aveva fatto i conti con la valanga però, che riduce la figlia Elena in coma. La sua unica salvezza rimane perciò, proprio l’aiuto della dottoressa Claudia. Come proseguirà la trama nell’episodio successivo? Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.