È tempo di geloni a mani e piedi: i rimedi naturali per curarli

In inverno arrivano i geloni a mani e piedi: tutti i rimedi più efficaci per combattere questo fastidioso problema e curarlo al meglio.

Quando arriva la stagione fredda si inizia a combattere con i problemi tipici che porta con sé. A partire da influenze e raffreddori, fino ai più comuni e fastidiosi disturbi. Tra quelli più diffusi ci sono sicuramente i geloni, una dolorosa irritazione della pelle dovuta principalmente ad una forma di vasculite.

Il motivo è facilmente comprensibile: questa reazione si presenta come la risposta della pelle all’esposizione alle basse temperature, specialmente se al di sotto dello zero. I geloni colpiscono quindi, le zone più esposte, ossia le estremità del corpo come naso, orecchie, labbra, ma soprattutto mani e piedi.

I sintomi sono facilmente riconoscibili e vanno dal senso di prurito e dolore nelle parti interessate, fino a fastidiosi gonfiori e vesciche, provocati dal danno termico subito dai capillari. Per prevenire questo problema tipicamente invernale bisogna innanzitutto seguire dei semplici accorgimenti.

Ma quando i geloni sono ormai arrivati, rendendo le giornate più complicate a causa del fastidio che provocano, non resta che affidarsi a degli efficaci rimedi per curarli al meglio.

I rimedi più efficaci per combattere i geloni a mani e piedi

Per evitare il sopraggiungere dei fastidiosissimi geloni, è bene innanzitutto abituarsi a compiere delle semplici azioni. Sarà bene coprire adeguatamente le zone più a rischio (mani e piedi) con guanti e calzature, ma è importante che si tratti di tessuti traspiranti, per evitare di ostacolare la circolazione.

Bisogna dimenticarsi poi, della brutta abitudine di avvicinare le mani al termosifone o alla stufa una volta rientrati in casa. Questo non farà che provocare uno sbalzo termico tra freddo e caldo ancora maggiore, mettendo la pelle a rischio di geloni. Se però è troppo tardi ed ormai questo fastidioso nemico ha già fatto la sua comparsa, sarà bene prendersene cura attrezzandosi di creme antisettiche e lenitive.

Esistono dei prodotti specifici mirati a ridurre l’infiammazione e il prurito. Naturalmente bisogna assolutamente evitare di grattarsi, tenendo la zona sempre ben asciutta. Come sempre i rimedi naturali possono essere davvero salvifici. Ci si può prendere cura dei geloni creando degli impacchi a base di lavanda o di arnica, ma ci sono anche una serie di ingredienti che probabilmente avete già in dispensa e che vi saranno molto utili.

É il caso delle rape o del rafano, che si possono passare delicata mente sulle zone colpite da geloni. Ma sarà ottima anche la cipolla. Oltre che in cucina, questo alimento vi aiuterà a guarire dai geloni semplicemente passandone qualche fettina sopra. La cipolla funge infatti, da potente antibiotico naturale.