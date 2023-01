Camera da letto calda senza accendere i termosifoni? Fai così: funziona!

By

Risparmiare è sempre una buona idea: vuoi che la tua camera da letto resti calda senza accendere i termosifoni? Fai così!

Con i costi delle utenze che sono aumentati a dismisura, non c’è da sorprendersi se siamo tutti alla ricerca di metodi efficaci per risparmiare. E perché non iniziare dai riscaldamenti? Vogliamo darti alcuni preziosi consigli per avere la camera da letto calda senza necessità di accendere i termosifoni.

Trattenere il calore e riscaldare gli ambienti sono due concetti un po’ diversi. Se anche voi vi siete accorti che nonostante i riscaldamenti la vostra stanza sembra sempre fredda e gelida allora abbiamo qualche suggerimento prezioso per voi.

Ovviamente, non stiamo dicendo che dovete fare del tutto a meno dei termosifoni. Semplicemente, se seguirete questi consigli, vi basterà tenerli accesi pochi minuti, il tempo di scaldare l’ambiente e poi il calore resterà all’interno della stanza senza disperdersi.

Camera da letto, come averla calda senza riscaldamenti: segui questi consigli

Per prima cosa, dobbiamo assicurarci che nelle pareti, lungo i bordi delle finestre, delle porte, non vi siano delle crepe da cui possa penetrare freddo e umidità. Nel caso di piccole crepe possiamo ovviamente intervenire noi stessi, diversamente occorre affidarsi ad un esperto.

Muniamoci anche di paraspifferi. Di che si tratta? Di una sorta di piccola imbottitura da posizionare laddove vi è un passaggio d’aria, come può essere sotto il bordo della porta o il davanzale della finestra. Eviteranno che il freddo inizi a circolare nella stanza.

Teniamo chiusa la porta. Sembra banale, ma quando l’ambiente è caldo, “sigillarlo” è il modo migliore per preservare la temperatura. Se usiamo dalla stanza, quindi, non lasciamo la porta aperta, così come se c’è un balcone, assicuriamoci che sia bel chiuso.

Un’ottima idea è anche quella di isolare il pavimento. In che modo? Servendoci di un caldo tappeto. In genere l’aria calda tende a salire mentre quella fredda a scendere, non c’è da sorprendersi, dunque, se il pavimento è sempre gelido. Coprirlo ci aiuterà davvero.

Infine, le lenzuola. In che senso? C’è una bella differenza tra le lenzuola da scegliere in estate e quelle adatte all’inverno. I tessuti estivi sono leggeri e pensati per lasciar traspirare, quelli invernali, invece, devono tenerci al caldo. Occhio, quindi, quando rifai il letto!