Federico Fashion Style fa coming out: una storia che fa acqua da tutte le parti

By

Il coming out di Federico Fashion Style non stupisce assolutamente nessuno, ma la sua versione non convince nemmeno un po’.

Federico Lauri è arrivato al successo da diversi anni, trasformando la normale attività di un parrucchiere di Anzio in un business di prima grandezza completamente incentrato sulla sua personalità eccentrica.

A prescindere dalla “personalità eccentrica”, però, Federico Lauri è sempre apparso completamente omosessuale. I suoi atteggiamenti, come il suo modo di parlare e di vestire, sembravano uscire dal manuale dei cliché sul parrucchiere geniale ed esuberante che – come vuole la tradizione – è necessariamente gay.

Il problema è che per anni Federico Lauri ha letteralmente negato l’evidenza, addirittura accusando il pubblico di essere bigotto e malpensante. “Se un uomo si veste di lustrini non è necessariamente omosessuale” ha continuato a ripetere Lauri sui social, nei salotti televisivi, nelle interviste e, probabilmente, anche allo specchio.

In questo circo mediatico (a cui in pratica credeva soltanto lui) Lauri ha tradito ripetutamente la fiducia del pubblico, mentendo sapendo di mentire. La sua versione dei fatti però è completamente diversa.

Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo (e non convince nessuno)

Nel salotto televisivo della Toffanin Federico Fashion Style ha affermato pubblicamente di non aver mai mentito sulla sua sessualità. Si è trattato di un “viaggio” che ha compiuto nel corso di tutta la sua vita e che ha sempre onestamente condiviso con il suo pubblico.

La relazione con Letizia Porcu, iniziata quando entrambi erano adolescenti, sarebbe stata vera, onesta e profonda. Il “guaio”, se così lo si vuole chiamare, è che appena tre anni fa Federico Fashion Style avrebbe compreso di essere gay.

Sempre secondo la versione dei fatti raccontata su Canale 5, Federico lo avrebbe confessato alla compagna di una vita e, da allora, i due avrebbero cominciato a vivere vite “parallele”. Separati, quindi, ma insieme per il famoso “bene superiore” per cui moltissimi genitori si sacrificano.

I due quindi avrebbero deciso di tacere della cosa e hanno continuato a farlo per gli ultimi 3 anni al fine di proteggere la piccola Sophie Maelle, a cui Federico è legatissimo.

Ora che si sente “libero” di raccontare la sua storia e di essere se stesso, perché Sophie Maelle ha raggiunto un’età tale da poter comprendere come stanno le cose, Federico Lauri avrebbe deciso di parlarne apertamente.

Considerando che negli ultimi anni Federico ha continuamente mentito sulla sua vita privata, ha senso credergli adesso?

Probabilmente no, soprattutto considerando alcuni dettagli del suo passato. Appena due anni fa, cioè quando aveva “già capito” di essere gay, continuava a vendere la propria immagine come quella di un uomo etero. Ed è molto difficile convincersi che lo facesse per la figlia (di nemmeno 4 anni).

E perché poi Letizia Porcu, dopo aver accettato di proteggere il segreto del suo compagno per tre anni, si sarebbe improvvisamente ribellata alla situazione accusandolo di fare una doppia vita e cominciando a rendergli sempre più difficile vedere la bambina?

Le cose che non tornano sono troppe.

C’è un modo molto più lineare di raccontare la stessa storia e probabilmente è quello che pensano milioni di italiani: Federico Lauri e Letizia Porcu si conoscono da adolescenti, si frequentano e si innamorano. Lui insegue da sempre il sogno di avere una famiglia normale e dei figli, quindi “si convince” di essere soddisfatto della relazione con Letizia. I due a un certo punto decidono di avere una figlia che però nasce grazie all’inseminazione artificiale, sei anni fa.

All’epoca Federico Lauri spiegò che lui e Letizia erano stati costretti a ricorrere a quella tecnica perché, soffrendo di varicocele, lui avrebbe grossi problemi di fertilità.

Alla luce di quello che sappiamo oggi si potrebbe pensare, invece, che già all’epoca Letizia sapesse già tutto e che rimanesse insieme a Federico per affetto e per reciproca convenienza. Proprio in virtù di quell’affetto (o di quella convenienza) lei avrebbe poi scelto di dare a lui il figlio che tanto desiderava, anche ricorrendo a mezzi non naturali.

A questo punto la “doppia vita” di Lauri sarebbe diventata sempre più evidente: moltissime foto con Sophie Maelle e nessuno con Letizia. Letizia per anni è”relegata” tra le mura di casa, non partecipa mai alle feste o agli eventi organizzati da Federico, come se fosse un’ospite poco gradita.

Forse oggi, che è finalmente felice accanto a un altro uomo, Letizia Porcu ha trovato la forza di rompere la gabbia dorata in cui aveva intrappolato se stessa e ha minacciato di rivelare tutto alla stampa se lui non l’avesse “lasciata andare”.

A questo punto Lauri non avrebbe avuto altra scelta che svelare il suo segreto di Pulcinella e, per farlo, ha scelto il salotto più prestigioso di Canale 5.

A prescindere da come siamo arrivati a questo punto della storia, qual è la situazione sui social, oggi? Tutti ridono.