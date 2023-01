Ezio Greggio | Chi è la fidanzata che potrebbe essere sua figlia

By

Dal 2019 Ezio Greggio, attore comico e volto simbolo di Striscia la notizia, fa coppia fossa nella vita con la fidanzata showgirl Romina Pierdomenico.

E ogni volta che si tira in ballo il loro amore tutti sottolineano da subito la grande differenza d’età. Il presentatore ha sessantanove anni, e lei ne ha trenta.

Così, a ogni intervista Ezio Greggio è costretto a replicare con le solite frasi fatte: “L’amore non ha età“. Oppure: “Lei è molto matura, quindi gli anni di differenza non si sentono”.

Romina Pierdomenico è una modella e showgirl, nota anche da prima di essere diventata la fidanzata di Ezio Greggio. La sua carriera è cominciata a Miss Italia nel 2012. Nel 2013 cominciò a condurre il programma Gulp Cinema su Rai Gulp. Nel 2014 era una delle single tentatrici del programma Temptation Island di Italia 1. Poi l’anno seguente partecipò come corteggiatrice a Uomini e Donne. Corteggiavs Amedeo Barbato ma venne eliminata dopo alcune puntate.

Nel 2019 fu valletta del programma comico Colorado e nello stesso anno fu anche co-conduttrice de La sai l’ultima? insieme al suo compagno Ezio Greggio.

Ezio Greggio parla del rapporto con la sua fidanzata Romina

Il conduttore del tg satirico Striscia la notizia e la fidanzata sono in questi giorni i protagonisti della nuova copertina di Gente. Intervistati in coppia, hanno raccontato in che modo vivono i trentanove anni di differenza nel loro rapporto.

“Il segreto del nostro legame? Lei è la persona che mi fa più ridere tra quelle che frequento“, ha spiegato Greggio. “Del resto è basilare ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo”.

Romina ci tiene invece a sottolineare l’importanza della complicità nel legame: “Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo”.

Il conduttore è stato sposato per vent’anni con la spagnola Isabel Bengochea. Una donna di cui si sa poco, dato che non ha mai amato apparire sotto i riflettori. Dal matrimonio sono nati due figli: Giacomo e Gabriele, oggi adulti.

Successivamente Greggio è stato legato a Simona Gobbi, classe 1987, mentre da qualche anno è fidanzato con la finalista di Miss Italia Romina Pierdomenico. La loro storia è diventata ufficiale quando Greggio ha voluto Romina accanto nel programma La sai l’ultima?