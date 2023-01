Netflix, provvedimenti ufficiali: si pagheranno gli account aggiuntivi

Netflix annuncia nuovi provvedimenti che riguardano gli account aggiuntivi, questi a breve richiederanno una cifra extra, tutto quello che c’è da sapere

Nei giorni scorsi c’è stata conference call durante la quale Reed Hastings si è dimesso dal ruolo di co-CEO di Netflix ed è stato annunciato che il colosso delle streaming nel primo trimestre del 2023 ha intenzione di attuare la condivisione password a pagamento in maniera più ampia.

Lo scopo della famosissima piattaforma è quello di ampliare il giro di vite sugli account Netflix che vengono condivisi tra persone che non vivono nello stesso appartamento e che non fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Agli azionisti Netflix ha mandato una lettera dove ha spiegato che una così diffusa condivisione degli account limita la sua capacità non solo di investire ma anche di rendere il servizio migliore. Compromette anche lo sviluppo della loro attività. Nella lettera si legge poi che nonostante i loro termini di utilizzo limitano l’uso di Netflix ad un nucleo familiare riconoscono che per gli abbonati che condividono il proprio account in modo più ampio si tratta di un importante cambiamento.

Per ogni utente aggiuntivo è previsto un pagamento extra, le ultime novità di Netflix

La piattaforma dello streaming ci ha tenuto anche a precisare che alcuni ingegneri hanno lavorato duramente per realizzare nuove e aggiuntive funzionalità che siano capaci di rendere l’esperienza Netflix migliore. Tutto ciò prevede anche la possibilità di verificare quali dispositivi stanno usando il proprio account e quali invece trasferiscono il profilo su un altro account.

Netflix fa sapere che non appena amplieranno la condivisione a pagamento tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla famosa piattaforma streaming avranno la possibilità di pagare una somma di denaro extra se hanno intenzione di condividere Netflix anche con persone che non vivono all’interno della loro abitazione.

Questa estensione sarà prevista per alcuni paesi ma al momento non è stato specificato quali saranno. Sembra che per ogni utente aggiuntivo non domestico bisognerà effettuare un pagamento extra di circa 3 dollari.

Sembra che Netflix si baserà sugli indirizzi IP, l’ID dispositivo e le attività dell’account per effettuare i controlli sulla condivisione della password.