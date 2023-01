I farmaci per il diabete sono sempre più rari ed è colpa di un trend di Tik Tok

I farmaci per il diabete sono fondamentali per la sopravvivenza di chi soffre di questo male, ma stanno finendo a causa di Tik Tok.

Il motivo è che grazie a un trend di Tik Tok moltissime persone hanno cominciato a usarli in maniera impropria, anche mettendo a rischio la propria salute.

Come molte delle tendenze che approdano in Italia “di riflesso”, l’utilizzo improprio di farmaci per il diabete è un’idea che è partita in altre parti del mondo, dove acquistare questi medicinali è più semplice che in Italia.

Ad essere entrato nel mirino di Tik Toker di mezzo mondo è un farmaco chiamato Ozempic, nome commerciale del composto noto con il nome chimico di semaglutide.

Perché su Tik Tok tutti usano i farmaci se non hanno il diabete?

Come si sa il diabete nasce da un malfunzionamento delle cellule del pancreas che producono insulina. L’insulina serve ad assorbire il glucosio, quindi le persone con poca insulina nel sangue non riescono ad assorbire lo zucchero, sono sempre stanche e ingrassano facilmente senza fare nulla.

I farmaci per il diabete favoriscono l’assorbimento del glucosio e riducono moltissimo il senso di fame.

Per questo motivo molte persone hanno cominciato a utilizzarlo per dimagrire.

La somministrazione è molto semplice, dal momento che si tratta semplicemente di “sparare” uno shot di medicinale con una sorta di penna simile a quella utilizzata per l’insulina. A differenza dell’insulina però l’Osimec va iniettato solo una volta a settimana.

Dal momento che è così comodo e così efficace moltissime donne in tutto il mondo lo stanno utilizzando per dimagrire senza fatica.

Questo fa sì che da mesi in tutto il mondo ci sia una vera e propria corsa alle farmacie e, a causa della richiesta abnorme, spesso chi ha bisogno davvero del farmaco rimane senza perché le scorte si sono esaurite.

Gli effetti collaterali più comuni nelle persone che non hanno il diabete includono: nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, costipazione, perdita di peso, aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Inoltre, l’uso di Ozempic non è raccomandato in alcune condizioni come: insufficienza renale o epatica, problemi digestivi, anemia falciforme, ipertrigliceridemia grave, e durante la gravidanza o l’allattamento.

Oltre a essere una pessima idea per la salute, in Italia è illegale acquistare questo farmaco senza ricetta del medico. Allo stesso modo è illegale falsificare una ricetta o farsi fare una ricetta da un medico complice allo scopo di ottenere medicinali che in realtà non servono.