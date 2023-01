Tutto su Francesco Arca, protagonista maschile di Fosca Innocenti

By

Oggi protagonista della fiction Fosca Innocenti, l’attore Francesco Arca è uno dei volti di punta della recitazione: tutto su di lui tra professione e vita privata.

Capita molto spesso che gli attori troppo belli si giudichino dalla copertina. Potrebbe essere il caso di Francesco Arca, che negli ultimi anni ha saputo conquistarsi sempre più un posto nel mondo della recitazione. Una serie di successi che sta collezionando uno dopo l’altro, tra cui quello attualmente in tv.

Nei panni di Cosimo, Arca è tornato ad essere uno dei protagonisti dell’amatissima Fosca Innocenti, in onda su Canale 5 in prima serata dallo scorso 13 gennaio con la sua seconda stagione. Questa volta l’amore travolgente tra i due è messo duramente alla prova dal ritorno in scena di una vecchia fiamma di Fosca.

Un personaggio, quello dell’affascinante oste rubacuori, che si addice alla perfezione all’aspetto di Arca. Tratti scuri e colori mediterranei accompagnati da uno sguardo magnetico, l’attore però nella vita non è tutto quello che appare di fronte alla cinepresa. A spiegarlo è stato proprio lui in un recente apprezzatissimo monologo a Le Iene.

“Io vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza. Nella vita ho scelto di accogliere le mie paure, le mie fragilità, di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa. Ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia, e anche la mia tristezza“.

Francesco Arca tra vita privata e professione

Forse molti conoscono il personaggio, ma pochi conoscono bene l’uomo. Per scoprire qualcosa in più su Francesco Arca bisogna fare un salto indietro nel tempo, quando il protagonista di Fosca Innocenti comprese di avere una propensione per il mondo dello spettacolo. Nato a Siena nel 1979, ha perso il padre alla giovane età di 15 anni a causa di un incidente col paracadute sul lavoro.

Una tragedia, come da lui stesso raccontato a Le Iene, che però lo ha portato a vivere circondato dall’amore completamente femminile di nonna, mamma e sorella. Il debutto in tv avviene nel 2014 come concorrente del programma di Maria De Filippi, Volere o volare, dopo il quale si guadagna un posto da tronista a Uomini e Donne che gli regala la vera popolarità. Ma Arca è determinato nel voler diventare un attore, perciò studia con passione a Roma.

Sono diverse le partecipazioni in fiction tv italiane, partendo da piccoli ruoli fino a diventare protagonista: Incantesimo, Don Matteo, Che Dio ci Aiuti, Le Tre Rose di Eva e oggi, Fosca Innocenti. Nella vita privata di Francesco Arca sono stati diversi i flirt molto noti, tra cui si annoverano Anna Safroncik, Laura Chiatti e Jennipher Rodriguez.

Ma il vero amore per lui è arrivato con Irene Capuano, anche lei ex volto di Uomini e Donne e oggi imprenditrice nell’ambito dell’e-commerce di moda. I due non hanno ancora mai sentito la necessità di celebrare la loro unione con un matrimonio, ma hanno coronato il loro rapporto con la nascita di due figli: Maria Sole nel 2015 e Brando Maria nel 2018. Arca quindi, è un super papà dal cuore tenero.