La tisana migliore per l’inverno: ti aiuta anche a combattere l’invecchiamento!

Se cercate una tisana che sia perfetta da gustare in inverno abbiamo quella che fa per voi: ti aiuta a combattere anche l’invecchiamento!

Quando fa caldo ci piace trovare sollievo gustando qualcosa di fresco. In inverno, al contrario, sorseggiare qualcosa di caldo è spesso indispensabile per combattere il freddo. Se stai cercando una tisana abbiamo quella adatta a te: aiuta a combattere anche l’invecchiamento, è la migliore per l’inverno.

Che sia a colazione, nel pomeriggio o la sera sul divano, una tisana è sempre l’ideale per rilassarsi e concedersi qualche minuto di meritato relax. Scegliere quella giusta è importante e noi vogliamo proporvene una che sta davvero spopolando.

Si tratta di una bevanda ideale da gustare contro il freddo dell’inverno, ma che ha anche la capacità di stimolare il collagene ed è quindi una grande alleata contro l’invecchiamento. Volete saperne di più? Seguiteci nel prossimo paragrafo!

La tisana alleata contro l’invecchiamento: perfetta in inverno, che delizia

Se vi abbiamo incuriosito e volete sapere di che miscela si tratta sveliamo il mistero e la ricetta di questo elisir delizioso che sicuramente non vorrete farvi mancare nelle vostre giornate invernali.

Avete mai sentito parlare del tè all’Ibisco o Karkadè? Si tratta di una miscela ottenuta dall’infusione dei petali dell’omonimo fiore e che dona alla bevanda una splendida colorazione di un rosso vivo e denso.

Per chi non lo sapesse le proprietà di questo infuso sono davvero straordinarie. Per prima cosa fungono da antinfiammatorio naturale, il che ci fa capire perché sia particolarmente apprezzata in inverno. Non dobbiamo poi dimenticare le sue virtù antiossidanti che contribuiscono a contrastare l’invecchiamento e i segni dell’epidermide.

Ma come si prepara questa bevanda deliziosa? Ovviamente potete scegliere di usare le bustine già pronte o farla con le vostre mani. Avrete bisogno di una manciata di fiori di ibisco essiccati e dell’acqua. Fatto bollire il liquido immergeremo i fiori e lasceremo sul fuoco qualche minuto. Poi spegneremo la fiamma e aspetteremo un’altra decina di minuti.

Andremo poi a filtrare il tutto e la nostra tisana sarà pronta per essere sorseggiata. Ovviamente potremo insaporirla come preferiamo, dolcificandola con miele, zucchero o le spezie che preferiamo. Si tratta di un infuso amatissimo e che consumato con regolarità si rivela un vero toccasana per la nostra pelle e il nostro organismo!