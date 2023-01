Charlie Gnocchi, chi sono moglie e figli: tutto su di loro

Charlie Gnocchi, conoscete la moglie e i figli del noto speaker radiofonico? Tutto quello che si sa su di loro

Da anni fa parte del mondo dello spettacolo ma la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto conquistare non poca visibilità a Charlie Gnocchi. In moltissimi hanno apprezzato, anche le generazioni più giovani, il suo modo di fare e il carattere mostrato nella casa più spiata d’Italia con tutti i suoi aspetti, sia positivi che negativi.

Il noto conduttore radiofonico è sempre stato molto riservato, ha sempre condiviso aspetti della sua professionalità tenendo però lontana dai riflettori la sua sfera personale.

Nemmeno nella casa più spiata d’Italia si è lasciato sfuggire molto rivelazioni in merito alla sua famiglia e alla sua vita privata, si concentrava di più sulle dinamiche del gioco senza far trapelare molto della sua storia.

Charlie Gnocchi, cosa si sa sulla moglie e sui figli del conduttore radiofonico

Ma cosa si sa sulla sua vita privata? Charlie Gnocchi è convolato a nozze due volte, la sua seconda moglie con la quale è ancora sposato si chiama Elisabetta Randolfi. Della prima moglie non si conosce nessun dettaglio, non è nemmeno nota la sua identità. Per anni sono stati legati sentimentalmente e dal loro amore è nata la figlia Carolina.

La primogenita attualmente vive all’estero, dove svolge il lavoro di scienziata occupandosi di rifiuti nello spazio. Con la seconda moglie ha avuto altri due figli, Antonio e Maria

Di tanto in tanto Charlie Gnocchi dedica dolci parole alla moglie sul suo profilo Instagram, senza aggiungere nessun tag, sembra che lei non abbia un profilo social. In quei pochi scatti si mostra insieme a lei rivelando l’aspetto della donna ai suoi affezionati fan.

LEGGI ANCHE: Elena Sofia Ricci, chi sono e cosa fanno le figlie: tutto su di loro

In occasione della festa della donna che si celebra l’8 marzo il noto speaker radiofonico ha postato una foto insieme alla sua Elisabetta. Quello dell’ex gieffino, come lui stesso ha rivelato, non è un carattere semplice ma la moglie è sempre al suo fianco. Nella didascalia non ha scritto nulla, solo i seguenti hashtag: pazienza, santa donna, fortuna e da soli si da poco.

Charlie Gnocchi vive a Roma con la moglie e i loro due figli, fa parte della loro famiglia anche il loro amatissimo cane, quest’ultimo si chiama Cesare.