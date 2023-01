Salernitana-Napoli, diretta e streaming gratis: dove vedere il derby

Alle 18:00 di oggi pomeriggio, sabato 21 gennaio, si giocherà il derby Salernitana-Napoli, partita valida per la diciannovesima giornata della Serie A TIM. Ecco dove vederla in tv e in streaming.

Il Napoli capolista torna a concentrarsi sulla Serie A dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese, mentre la Salernitana cerca di rinsaldare il rapporto con i tifosi dopo la brutta sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta.

Per la Salernitana è già arrivato il momento della verità, dopo le polemiche sorte in seguito alla brutta figura di Bergamo e all’esonero e alla richiamata di Nicola sulla panchina. La vendita libera per i biglietti del derby campano, Salernitana-Napoli, è partita dalla giornata di sabato scorso, ma i biglietti sono stati venduti tutti in poche ore. Ci si attende dunque un Arechi infiammato.

Il derby campano opporrà un Napoli in cerca di conferme e una Salernitana chiamata a risorgere dopo un periodo buio e confuso. Nicola potrebbe sorprendere tutti con un possibile cambio e varie novità di formazione. Preoccupa soprattutto la situazione in difesa, dove pesano le assenze di Bronn e Fazio. Per Spalletti, invece, è giusto riconfermare la squadra che ha stracciato la Juventus. Unico dubbio della vigilia la presenza del georgiano Kvaratskhelia.

Dove vedere il derby Salernitana-Napoli

Ecco le probabili formazioni: SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Come sempre, anche questa partita verrà trasmessa in live streaming con DAZN. Perciò per vedere questo e tutti gli altri appuntamenti della Serie A TIM bisogna abbonarsi. Si può scegliere fra i due piani disponibili: lo standard e il plus. Lo standard costa 29,99 al mese, l’altro (che prevede più flessibilità) ha un costo di 39,99 euro.

Salernitana-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle ore 18:00. per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure console di videogiochi XBox e PlayStation. E, ovviamente, c’è anche la possibilità di sfruttare il TIMVISION Box.

Anche Salernitana-Napoli in tv, per gli abbonati a DAZN e Sky, potrà essere vista attivando Zona DAZN sul canale 214 del decoder di Sky.

Per lo streaming, invece, Salernitana-Napoli è visibile su smartphone e tablet attraverso la app di DAZN da scaricare. Altra possibilità: connettersi al sito di DAZN mediante computer e cliccare sulla finestra della partita.