Amici 2022 | Non era solo noce moscata: la verità sul gate di Capodanno

Passerà alla storia come il Capodanno Gate di Amici 2022 ma è più grave del previsto: quella dei ragazzi del talent non è stata solo una bravata.

La vicenda ha dato origine a moltissime battute negli ultimi giorni, ma è ormai certo che la cosa non possa essere presa sotto gamba.

Qualche giorno fa infatti Maria De Filippi ha lasciato intendere che la questione fosse molto grave e che per questo motivo non sarebbero stati diffusi i video registrati in casetta.

Solo successivamente è poi emerso che i ragazzi avrebbero cercato di “sballarsi” per festeggiare l’ultima notte dell’anno e che per farlo avrebbero scelto un metodo casalingo.

Cosa è circolato davvero al Capodanno di Amici 2022 ?

A distanza di qualche giorno dall’accaduto si è scoperto che la sostanza ingerita dai ragazzi di Amici per “sballarsi” la notte di Capodanno era noce moscata.

Alcuni di loro hanno fatto una semplice ricerca su youtube e hanno scoperto che ingerendo grandi quantità di questa spezia si possono ottenere effetti allucinogeni.

Quando Maria De Filippi ne ha parlato in puntata però ha affermato che i fatti fossero molto gravi, lasciando intendere che c’era dell’altro e che i video di quella notte non sarebbero stati mandati in onda per rispetto della privacy dei ragazzi coinvolti.

Proprio contro questa scelta punta il dito Valeria Mancini. Valeria è stata una delle studentesse che, pur non essendo stata espulsa dalla scuola per direttissima, è stata messa in sfida per punzione.

Valeria ha affermato che avrebbe preferito che gli spettatori vedessero con i propri occhi quello che è successo davvero. “Dal mio canto avrei preferito che i video fossero mostrati virgola e lo sperato. Capisco anche la scelta di non farlo per tutela dei minori, ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e mancanza di consapevolezza di tutto. Non sono qui a raccontare quello che è successo, perché non spetta a me. Nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze. Spero che un giorno la verità venga fuori.”

La cantante ha anche aggiunto di non riuscire ad accettare che il suo nome sia associato a comportamenti gravi e pericolosi.

Nelle ultime ore però sono emerse delle indiscrezioni sul fatto che nella scuola di Amici non fosse circolata solo noce moscata e forse proprio a questo si riferiva Valeria quando diceva che non spetta a lei far emergere ulteriori informazioni.

Come riporta Dagospia Alessandro Rosica (noto con il titolo di “investigatore social”) avrebbe scoperto che nella scuola siano state introdotte sostanze che normalmente non sono fornite dalla produzione, come nel caso della semplice noce moscata.

Rosica non ha aggiunto altri dettagli ma ha affermato che nessuno dei dirigenti di Canale 5, soprattutto Piersilvio Berlusconi, avrebbe mai potuto far passare la cosa sotto silenzio.