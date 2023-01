C’è Posta per Te, polemiche su Stefano e Valentina: la sua replica spiazza tutti

La loro storia a C’è posta per te ha catalizzato l’attenzione del pubblico, polemica su Valentina e Stefano: la replica di lei ha spiazzato tutti.

C’è posta per te, celebre format condotto dalla regina della tv italiana, Maria De Filippi, continua ad appassionare i telespettatori con le sue storie emozionanti e coinvolgenti. Quella che ha visto protagonisti Stefano e Valentina ha generato non poche polemiche, soprattutto sul web. La risposta della donna, arrivata via social, ha spiazzato tutti.

Sono moltissime le storie che hanno commosso i telespettatori e che restano impresse nel cuore del pubblico. Altre generano una certa curiosità e interesse, talvolta anche qualche polemica. Com’è stato per quella di Stefano e Valentina, marito e moglie.

A invitare l’uomo in trasmissione è la donna, per chiedere perdono a seguito di un tradimento che ha portato ad una separazione della coppia. Dal racconto, tuttavia, erano emersi degli atteggiamenti non proprio felici da parte di Stefano nei confronti della moglie. Cos’è successo.

Valentina e Stefano, la polemica dopo C’è posta per te: la risposta di lei spiazza tutti

Dopo la messa in onda erano stati molti i commenti circolati sul web a proposito del rapporto tra i due, del fatto che Stefano non sembrasse trattare molto bene la moglie. Nonostante le critiche, tuttavia, la coppia ha deciso di darsi un’altra possibilità e Stefano ha perdonato il tradimento.

A quanto pare, da come si evincerebbe anche dal profilo Instagram di Valentina, i due sarebbero di nuovo insieme, felici. E proprio sul celebre social, la donna ha pubblicato alcuni post che sono una risposta eloquente alle critiche ricevute in questi giorni.

“Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero” avrebbe scritto, in uno di questi post. “È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto” si leggerebbe, “e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei…”. Un riferimento, probabilmente, ha chi ha commentato gli episodi raccontati durante il programma.

“Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….”. Nei post di Valentina è chiaro il desiderio di chiarire che Stefano non sia come viene descritto. E di tornare a essere felici, insieme. “E si, torneremo a sorridere, di nuovo insieme” avrebbe aggiunto, infatti.