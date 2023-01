Vikings Valhalla 3 si farà? Come stanno veramente le cose

By

Ha appassionato il pubblico con le sue avventure e i suoi protagonisti: Vikings Valhalla 3 si farà? Cosa c’è da sapere a riguardo

La serie Netflix si è dimostrata fin dalla prima messa in onda un prodotto di qualità capace di appassionare milioni di spettatori. Per questo sono moltissimi a chiedersi Vikings Valhalla 3 si farà. Andiamo a scoprire insieme come stanno davvero le cose, cosa c’è da sapere su questa straordinaria serie.

Erano altissime le aspettative su questo format e, di sicuro, il pubblico non è rimasto deluso. La serie, spin-off della celebre “Vikings” è ambientata negli anni successivi a quella originale, circa un secolo dopo. Racconta le gesta e le storie di quelli che sono i norreni più iconici e famosi della storia.

Se la serie madre è diventata un vero e proprio cult, acclamata e amatissima, Vikins Valhalla non è certo da meno e, nonostante differenze ovvie e necessarie, è riuscita a ricreare le atmosfere che tanto avevamo amato. La terza stagione ci sarà?

Vikings Valhalla 3 si farà? Cosa c’è da sapere

Su Netflix dal 2022, è stata un successo fin dalla primissima puntata. I personaggi, ricchi di sfumature e soprattutto realistici, sono entrati subito nel cuore del pubblico e hanno appassionato con le loro storie, avventure, battaglie.

Non c’è da sorprendersi, dunque, se gli spettatori sono in trepidante attesa di scoprire se Netlix garantirà una terza stagione di questo format così originale e affascinante, capace di tenere incollati allo schermo.

Andiamo dunque a rispondere alla fatidica domanda: Vikings Valhalla 3 ci sarà? Sì, i fan possono dormire sogni tranquilli. In realtà la produzione della terza stagione era già stata stabilita ancor prima che la seconda fosse resa disponibile sulla celebre piattaforma di streaming.

Basti pensare che proprio la seconda stagione è stata record di visualizzazioni a pochi giorni dalla distribuzione. Per quanto riguarda le novità, al momento non ciò che sappiamo è che sarà ancora Jeb Stuart a dirigere il format. Così come che alcuni attori hanno già confermato la loro partecipazione.

Non resta, quindi, che attendere pazientemente i tempi di riprese e produzione e godersi, intanto, le prime due stagioni. Il successo di Vikings Valhalla è indubbio e questo rassicura i fan che si augurano una longevità pari a quella della serie madre.