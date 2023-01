Arriva la serie di Lillo su Amazon Prime: tutti i motivi per non farsela scappare

Avete già guardato gli episodi di ‘Sono Lillo’? Ecco perché non farsi scappare la serie tv di Amazon Prime

La serie tv su Amazon Prime Sono Lillo è stata ideata e scritta da Lillo, pseudonimo del noto comico e attore Pasquale Petrolo. La prima stagione è composta da otto episodi disponibili dallo scorso 5 gennaio 2023 su Prime Video.

La trama è incentrata su Posaman, un supereroe che fa pose da copertina ideato dal comico Lillo che gli ha fatto conquistare non poco successo. La moglie però arriva al punto che non lo sopporta più e decide di lasciarlo, lui dovrà quindi fare una scelta tra la sua vita privata e la fama che ha ottenuto.

Fanno parte del cast noti attori e comici come Sara Lazzaro, Paolo Calabresi, Michela Giraud, Valerio Lundini, Cristiano Caccamo, Edoardo Ferrario, Corrado Guzzanti e molti altri ancora.

Il personaggio Posaman è nato durante la partecipazione di Lillo alla prima edizione di LOL-Chi ride è fuori. In molti non credevano che Sono Lillo avrebbe avuto successo, gli episodi hanno però catturato piacevolmente l’attenzione dei telespettatori. È stato definito un gioiello di scrittura, auto-ironia, creatività, cinismo e inventiva.

La serie tv fino ad ora ha convinto molto per diversi motivi, specie perché è stata scritta con sincerità e i vari personaggi sono consapevoli di essere veri e inventati allo stesso tempo. Gli episodi si ispirano alla vita reale, racconta infatti storie inventate che però potrebbero essere vere. Lillo è stato in grado di far aderire gli attori ai personaggi alla perfezione ma anche i personaggi alle persone.