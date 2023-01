Moneta 1 centesimo rara, questa vale 130mila euro: come riconoscerla

By

Potrebbe sembrarvi una normale moneta del valore di 1 centesimo, in realtà è rarissima e vale ben 130mila euro, ecco come riconoscerla

Tra gli spiccioli che tenete all’interno del vostro portafoglio potrebbe esserci un’incredibile fortuna senza che voi lo sappiate. Dopo aver letto questo articolo controllate sempre le monetine del valore di 1 centesimo perché potreste incassare una cospicua somma di denaro.

Per risparmiare da un po’ di tempo La Zecca dello Stato italiana ha deciso di non produrre più le monete del valore di 1 e 2 centesimi, perché il loro valore non coprivano i costi di produzione.

Sin dall’inizio questi piccoli tagli di monete sono sempre state poco utilizzate rispetto alle altre, quante volte vi è capitato di tenerle dentro il portafoglio anche per tempi molto lunghi? Se ne avete ancora andate subito a controllarle perché potrebbero nascondere un incredibile tesoro.

C’è infatti una moneta molto rara, all’apparenza del valore di un solo centesimo, in realtà vale 130mila euro. Le monete diventato rare per due motivi, il primo riguarda il numero di esemplari che sono stati coniati, più questo è basso e più rara sarà la moneta. Il secondo invece è rappresentato dagli errori di conio che possono far acquisire un valore piuttosto alto alla moneta.

Rara moneta da 1 centesimo vale 130mila euro, riconoscerla è semplicissimo