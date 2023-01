Costantino Vitagliano | “Le donne mi strappavano i vestiti di dosso, ma oggi…”

By

Cosa fa Costantino Vitagliano oggi? Il sex symbol degli anni 2000 ha raccontato per la prima volta alti e bassi di una vita folle.

Si può dire che, oltre vent’anni fa, Costantino Vitagliano abbia aperto la stagione dei nuovi sex symbol italiani.

Dall’aspetto rude e dagli occhi di ghiaccio, dotato di una presenza scenica invidiabile e anche di un fisico non da poco, Costantino Vitagliano salì alla ribalta della cronaca rosa grazie a Uomini e Donne, che scatenò una vera e propria Costa-mania tra le italiane giovani e meno giovani.

All’epoca il fenomeno dei non-famosi che diventano famosi grazie all’esposizione televisiva era ancora gli albori: erano gli anni del primo Grande Fratello e non si conoscevano ancora quali sarebbero state le conseguenze a lungo termine sulla vita dei nuovi VIP.

Per questo motivo tutto andava al massimo: i manager sfruttavano ogni possibile occasione per monetizzare e Costantino ha dichiarato che per un periodo portava le mutande a vista perché anche quelle erano sponsorizzate.

Ascesa e caduta di un bello impossibile: Costantino Vitagliano oggi

“Arrivavo nei locali dopo aver viaggiato su un volo privato e facevo serate nelle discoteca di tutta Italia, tre a sera” ha ricordato Vitagliano in una recentissima intervista.

All’epoca era oggetto di una vera e propria adorazione che spesso sfociava nel delirio assoluto. “Dovevo muovermi con quattro guardie del corpo, altrimenti mi sarei trovato nudo. Mi strappavano i vestiti di dosso” ha spiegato, affermando che quei bagni di folla continui e opprimenti sono stati alla base di un fortissimo malessere.

“Possedevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie. Comprai una Bentley da 240 mila Euro ma anche Ferrari e Lamborghini”. Si trattò di un successo che si accrebbe anche grazie al legame con Lele Mora, agente di molti vip del tempo e che Fabrizio Corona oggi considera il proprio maestro.

Il muoversi costantemente, vivere sempre a mille e dover apparire sempre al massimo della forma cominciò però ad avere effetti deleteri sulla salute mentale di Costantino, che oggi parla tranquillamente di un cedimento.

“Quando atterravo a Bari fuori c’erano quattromila persone e la Polizia doveva chiudere l’aeroporto. Il fisico c’era ma ha ceduto la testa. A un certo punto mi sono detto: sono a posto per tutta la vita, non ho più bisogno di guadagnare. Ho rallentato, ma sono arrivati gli attacchi di panico. Venivano dopo le serate: odiavo sentir ripetere il mio nome, odiavo trovarmi su tutti i manifesti.”

A quel punto Costantino ha deciso di andar via dall’Italia in cerca di un po’ di pace. L’ex tronista si è stabilito in Spagna ma, a quanto pare, il successo è una condanna. “Sono diventato “Costa” anche lì. Alla fine sono tornato”.

E se gli chiedono cosa si mette oggi per sembrare ancora giovane risponde: “A ridere, mi metto a ridere”.