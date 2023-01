Finalmente calano i prezzi del gas: come saranno le bollette nel 2023?

By

Una buona notizia attesa da tempo: finalmente calano i prezzi del gas, andiamo a vedere come saranno le bollette del 2023

Era una domanda che ci facevamo in molti, da quando il picco degli aumenti per quanto riguarda le utenze ha iniziato a stringere la sua morsa sul nostro paese. Finalmente la buona notizia: calano i prezzi del gas. Andiamo a vedere i dettagli di questa svolta che potrebbe fare la differenza per molte famiglie italiane, come saranno le bollette del 2023.

Proprio all’inizio di questo nuovo anno una stangata aveva colpito i cittadini. Stiamo parlando degli aumenti dei costi del carburante che è slittato a partire da Gennaio 2023. Ricordiamo che le famiglie italiane fanno i conti da oltre un anno con la lievitazione dei prezzi per quanto riguarda utenze e prodotti.

Per questo non c’è da sorprendersi se la notizia di un calo, per quanto riguarda il gas, è stata accolta con così tanto entusiasmo. Andiamo a vedere nei dettagli la situazione attuale.

Calano i prezzi del gas: le bollette del 2023, la situazione

La svolta è arrivata quando il Tft di Amsterdam, il riferimento per la quotazione di questa fonte energetica, ha registrato qualche giorno fa il dato più basso visto da Dicembre del 2021. Di parallelo, il le tariffe del mercato italiano appaiono in calo. Il metano, ad esempio, è sceso di circa il 21%.

A coloro che si domandano a cosa si deve un tale miglioramento, si può rispondere valutando vari elementi. Prima di tutto il clima che, fino a questo momento, si è dimostrato clemente e ha ridotto le richieste provenienti da privati e industrie. L’installazione in Germania, poi, di due rigassificatori e il gas liquefatto fornito dagli Stati Uniti sono stati altri punti a favore.

Ma, in concreto, cosa cambia per quanto riguarda le utenze degli italiani? Ebbene, a quanto pare già dalla prossima bolletta dovremmo vedere un bel miglioramento. Potremmo aspettarci un calo dei prezzi che arriva fino al 35% in paragone con l’utenza di Dicembre 2022. Un cambiamento che, di sicuro, gioverà all’economia domestica e alle famiglie, già intente a fronteggiare la crisi economica di cui accennavamo all’inizio.

Come detto, occorrerà attendere Febbraio per scoprire se, effettivamente, il ribasso dei prezzi è così netto e sensibile come si spesa. Teniamo dunque le dita incrociate e speriamo che questa buona notizia possa davvero fare la differenza.