Whatsapp, 10 trucchi che devi assolutamente conoscere e utilizzare

Whatsapp fa ormai parte della vita quotidiana, ma per usarlo al meglio devi conoscere questi 10 trucchi da provare tutti.

Sarebbe ormai difficile pensare di trascorrere una giornata senza avere tra le mani uno smartphone. Ma lo sarebbe ancor di più, pensare di utilizzarlo senza aprire almeno una volta una delle applicazioni di messaggistica più famose al mondo: WhatsApp.

Il servizio di Meta è sempre più all’avanguardia e si impegna costantemente a lavorare su tantissimi aggiornamenti che, naturalmente, mirano a rendere l’esperienza dell’utente sempre più intuitiva ed efficiente.

Si può dire quindi, che Whatsapp sia nelle mani di tutti quotidianamente, eppure probabilmente ancora non se ne conoscono tutti i suoi segreti. Ecco allora 10 trucchi utilissimi che molto probabilmente vi cambieranno la vita.

Utili e poco conosciuti: i 10 trucchi di Whatsapp che non conoscevi

Quando si cambia un numero di telefono ma si utilizza ancora lo stesso dispositivo, non è necessario installare da zero l’applicazione di Whatsapp. Sarà sufficiente andare sulle impostazioni e scegliere le voci “account” e “cambia numero“. Se avete paura di perdere le vostre conversazioni Whatsapp potete effettuare dei backup manuali, differenti da quelli automatici. Andate su “impostazioni” e “chat” per impostarlo su Android e su iCloud e poi su “documenti e dati” se invece avete un iPhone. Se effettuate di frequente chiamate o videochiamate con Whatsapp impostate la riduzione del traffico di navigazione in modo tale da consumare meno quando non utilizzate il Wi-Fi. Se uno dei contatti vi disturba e preferite silenziarne le notifiche, potete farlo cliccando sulla chat per qualche secondo. Selezionate poi il “Silenzioso” che comparirà con una riconoscibile icona. Un trucchetto per scoprire quando uno dei vostri contatti è online senza stare continuamente a controllare? Provate l’applicazione WhatsDog per Android, che vi farà ricevere una notifica per avvisarvi.

6. Se volete concedervi uno scherzetto da fare a un amico, magari creando una falsa conversazione Whatsapp, potete invece farlo utilizzando l’applicazione Yazzi per Android. Questa vi permetterà di creare l’immagine di una finta chat da inviare a chi volete.

7. Volete invece fare uno scherzo inviando una falsa immagine che ne nasconde un’altra? Sempre con Yazzi per Android e con FhumbApp per iPhone avrete modo di ingannare qualcuno inviando un’immagine in anteprima diversa da quella che l’utente andrà a cliccare!

8. E se invece le foto di troppo (che tutti vi inviano) sono un problema per la memoria? Basterà accedere alle impostazioni di Whatsapp e individuare la sezione “download automatico media“. A questo punto scegliere “Foto” e selezionare “Mai“.

9. Potrebbe risultarvi utile segnare una conversazione come già letta o ancora da leggere. Per farlo sarà sufficiente tenere premuto per qualche secondo sulla chat e scegliere l’opzione corrispondente. Un trucchetto che spesso viene dimenticato.

10. Se vi capita di lavorare al computer per gran parte della giornata, potrebbe ritornarvi utile controllare le chat di Whatsapp senza bisogno di prendere il cellulare. Per farlo potrete utilizzare Whatsapp Desktop, la versione per pc che si collega molto semplicemente con un QR Code.