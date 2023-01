Tutte le polemiche sugli attori di The Last of Us: cosa c’è di sbagliato?

Dal 16 Gennaio arriva The Last of Us: tutte le polemiche che circondano gli attori, cosa c’è di sbagliato, facciamo chiarezza

Disponibile dal 16 Gennaio su Sky e Now la serie tv The Last of us, il cui annuncio ha elettrizzato il pubblico fin da subito. Per chi non lo sapesse, prima di diventare un programma televisivo è stato un videogioco di genere horror e drammatico. Perché si parla dei polemiche per quanto riguarda gli attori, cosa c’è di sbagliato secondo i fan.

Per quanto sia attesissima la prima puntata, a quanto pare molti fan del videogioco si sono già scatenati dando vita ad una polemica che riguarda il cast della neo-serie tv. Molto pubblicizzata, infatti, la promozione della versione televisiva va avanti ormai da diverse settimane e trailer e spezzoni, volti a catturare l’interesse del pubblico, non sono mancati di circolare sul web.

Ma cosa sta succedendo e cosa c’entrano gli attori: andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci sarebbe di sbagliato secondo gli appassionati.

The Last of Us: polemica per gli attori, cosa sta succedendo

Iniziamo prima di tutto facendo un po’ di chiarezza sulla trama. Come abbiamo detto all’inizio, la serie è tratta dall’omonimo videogioco. La storia si colloca circa vent’anni dopo la distruzione di quella che era la civiltà e vede protagonisti Joel, un sopravvissuto, e Ellie, una quattordicenne. La missione dell’uomo è quello di accompagnare e proteggere Ellie fuori dalla “safe” zone di quarantena in un viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Nei panni dei protagonisti troviamo Pedro Pascal e Bella Ramsey, entrambi volti ben noti agli appassionati de “Il Trono di Spade”. Ma perché si parla tanto, in queste ore, di una polemica che riguarderebbe proprio la scelta degli interpreti?

A quanto pare, secondo i fan del videogioco, questo non somiglierebbero per niente alla versione del games. Le critiche mosse da alcuni in questo senso, ovviamente, non si sono soffermati solo sui protagonisti, ma su molti altri personaggi di rilievo all’interno della trama.

Bella Ramsey, interprete di Ellie, avrebbe raccontato di essere rimasta colpita e dispiaciuta dalla cosa, arrivando perfino a pensare che forse era stata una cattiva idea accettare il ruolo. Per fortuna, poi, il ruolo l’ha appassionata tanto da spingerla a cambiare idea. Del resto, non è possibile esprimere un’opinione oggettiva senza aver prima avuto modo di conoscere davvero un prodotto e questo vale per tutto, dai film ai libri, alle serie tv. Non resta che scoprire se la bravura degli interpreti e la qualità della produzione riusciranno a far cambiare idea ai fan incalliti.