Digitale terrestre, non finiscono le novità: spuntano nuovi canali

Sono state annunciate incredibili novità che riguardano il digitale terrestre, saranno disponibili nuovi canali, cosa c’è da sapere

Da un po’ non si fa che parlare dello switch off al DVB-T2, sembra che la data per il passaggio potrebbe slittare al 2024 ma al momento si tratta solo di indiscrezioni non ufficiali. I motivi del rinvio potrebbero essere diversi, tra i più importanti c’è quello di riscontrare in molte zone del Paese problemi di ricezione. In quei posti la tv digitale sarebbe difficile da vedere o addirittura impossibile. Un altro problema riguarda l’assenza di specifiche apparecchiature in molte abitazioni, ciò comporterebbe il fatti di lasciare moltissime famiglie senza televisione. Intanto, spuntato ottime novità sulla piattaforma digitale terrestre che a quanto pare arriveranno entro la fine della settimana.