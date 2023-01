Cosa mi lasci di te, la vera storia di Jeremy Camp

Cosa mi lasci di te, una commovente storia vera tratta dalla vita di Jeremy Camp, trama e altri dettagli del film

Va in onda stasera, mercoledì 18 gennaio 2023, su Rai Uno alle 21.25 Cosa mi lasci di te. Il film di genere drammatico/romantico è basato sulla storia vera di Jeremy Camp, un giovane musicista e cantautore americano.

Il film diretto da Jon Erwin e Andrew racconta una reale e molto commovente storia, quella di Jeremy Camp e della moglie Melissa Henning, ruoli interpretati da KJ Apa e Britt Roberson.

Oltre al film la storia ha ispirato anche il libro autobiografico ‘I Still Believe’, pubblicato nel 2011, titolo della prima canzone che l’artista ha scritto dopo la morte della moglie avvenuta nel 2001. I due si sono conosciuti nel 1999 durante un concerto, lui capì subito che era la donna della sua vita. Stavano insieme da un anno quando Melissa ha scoperto di essere gravemente malata, un terribile cancro alle ovaie che si era già diffuso in tutto l’addome intaccando i principali organi.

Cosa mi lasci di te, il dolore di Jeremy Camp dopo la morte della moglie e la sua nuova vita dopo il lutto

Con le cure la malattia era sparita, dopo la guarigione Melissa e Jeremy Camp convolarono a nozze nel 2000, erano innamoratissimi. Finita la luna di miele alle Hawaii hanno dovuto fare i conti con un’altra terribile notizie, il cancro era tornato di nuovo e in forma decisamente più aggressiva, questa volta i medici non potevano fare nulla per salvarle la vita.

Melissa è morta all’età di 21 anni nel febbraio del 2001, lasciando un enorme vuoto e moltissimo dolore nel cuore del marito e della sua famiglia. Jeremy Camp in preda al dolore è riuscito a convivere con quel tragico lutto grazie alla fede e alla musica, scrisse infatti libri e canzoni. Il libro autobiografico I Still Believe è nato proprio dall’immensa sofferenza provata per la morte della giovanissima moglie.

Pian piano Jeremy Camp è riuscito ad andare avanti e a gestire il suo grande dolore, due anni dopo la morte di Melissa ha sposato Adrienne Liesching. Ad oggi i due stanno ancora insieme, dal loro amore sono nati i figli Isabella Bella Rose nel 2004, Arianne Arie Mae nel 2006 e Egan Thomas nel 2011. Divenuto noto per via della sua triste storia legata alla sua prima moglie l’artista è molto attivo sui social, sul suo profilo Instagram pubblica spesso scatti che riguardano il suo lavoro ma anche la sua vita privata.