Very Mobile a gennaio 2023 ti regala un buono Amazon: offerta imperdibile!

Gennaio è il mese delle nuove offerte di portabilità per molte compagnie di telefonia mobile; e anche Very Mobile ha presentato la sua offerta del 2023, con un succulento surplus: un buon Amazon in regalo!

Very Mobile ha presentato i suoi piani di portabilità per il mese di gennaio 2023, e tra le varie offerte proposte ce n’è una molto interessante in cui spicca un buono Amazon in regalo da 10 euro.

Dunque, fino al 31 gennaio 2023, sarà possibile completare la portabilità da un altro gestore a Very Mobile ricevendo in regalo un buono Amazon del valore di 10 euro dopo il primo rinnovo. Attenzione, però: l’offerta è a numero chiuso, quindi bisogna sbrigarsi. La Very Mobile comunica che ci sono solamente altri tremila buoni a disposizione e per essere sicuri di ottenere il premio sarebbe consigliabile decidersi il prima possibile.

Per capire quali sono i piani disponibili si può consultare il sito ufficiale del gestore. Ma, a un primo sguardo, c’è un’offerta che spicca per convenienza fra le altre. Cioè il piano da 6,99 euro al mese con 100 Giga di traffico internet più chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile in Italia.

Un altro piano interessante di Very Mobile per il mese di gennaio è quello da 7,99 euro al mese, con 150 Giga, chiamate illimitate e SMS infiniti. C’è anche un contratto da 9,99 euro al mese, con 220 Giga. L’attivazione e la spedizione sono gratuite ma limitata ai clienti di altri operatori virtuali come CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, Lyca, Iliad ed Elimobile.

Super offerta Very Mobile per gennaio 2023

Gli utenti che provengono da ho., Kena, TIM, Vodafone e WindTre possono invece solo attivare i piani da 12,99 euro e 13,99 euro al mese. Il primo dei due offre 150 Giga di traffico oltre a minuti e messaggi illimitati. L’altro piano, quello da 13,99, garantisce 220 Giga di navigazione. Anche in questi ultimi due casi attivazione e spedizione avvengono sempre in modo gratuito.

La tecnologia di connessione Very Mobile è in 4G e permette di navigare senza interruzioni fino a 30 Mbps in download e upload. Secondo il gestore, la rete ha il 99,7% di copertura sul territorio nazionale.

Per passare a Very si può procedere online, collegandosi al sito e cliccando sul tasto acquista (e seguendo poi le istruzioni). L’utente riceve la Sim per posto entro cinque giorni lavorativi. Ricevuta la scheda, va scaricata l’app Very per attivarla. In alternativa, ci si può recare in negozio per ottenere la nuova Sim in pochi minuti.