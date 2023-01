Belen al centro della bufera: attaccata sui social, sbotta contro tutti

Belen Rodriguez davanti alle critiche replica sui social, perché è finita al centro delle polemiche e cosa ha detto a chi l’ha attaccata

Si sa che quando si è molto noti nel mondo dello spettacolo è difficile mantenere privata la propria sfera personale e questo Belen Rodriguez lo sa bene. Tantissimi sono i paparazzi che si appostano sotto casa sua e la seguono ovunque lei vada, col tempo ha imparato a convivere con questa ‘conseguenza’ causata dalla sua notorietà.

Spesso le scattano foto mentre è in compagnia della sua splendida famiglia. Quando si sospettava il ritorno di fiamma con Stefano De Martino l’hanno costantemente tenuta d’occhio per pizzicarla insieme al marito.

Nei giorni scorsi ha postato sul suo profilo Instagram un video che la ritrae al parco insieme alla figlia Luna Marì. Si tratta di una paparazzata e dal suo atteggiamento infastidito si capisce chiaramente che si era accorta della presenza dei fotografi. Per molti le sue espressioni non manifestavano però fastidio, l’hanno infatti accusata di avere un atteggiamento da diva e di essersi messa in posa non appena ha notato i paparazzi.

Pioggia di critiche per Belen, lei replica agli attacchi sui social

Tantissime sono le critiche sotto il post, lei leggendo certi commenti non è riuscita a restare in silenzio ed è sbottata sui social. Belen Rodriguez rispondendo ad alcuni attacchi ci ha tenuto a precisare che non ama essere ripresa quando è insieme ai suoi figli perché quelli sono fatti suoi.

C’è chi le ha detto che non riesce mai ad essere spontanea e che è sempre in posa anche quando è al parco con la figlia. In un altro commento si legge invece che al parco faceva la f**a perché sapeva di essere ripresa dai fotografi, un comportamento definito addirittura ‘squallido’.

La splendida conduttrice de Le Iene ha replicato dicendo che non fa affatto la f**a ma diventa rigida perché le piacerebbe riuscire ad uscire con la figlia senza che le scattino delle foto. Ha rivelato di aver chiesto al paparazzo se potevano evitare visto che le avevano già scattato delle foto il giorno prima.

Tramite i commenti Belen Rodriguez ha poi rivelato che un po’ le manca la sua libertà, specie quando è insieme ai suoi bambini, per questo motivo diventa seria.