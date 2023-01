Test Personalità delle Piante | Cosa ti invidiano di più le altre persone?

By

Con questo test della personalità sulle piante scopriremo qual è il pregio che tutti ti invidiano (anche se non lo confesserebbero mai!).

Ognuno di noi ha pregi e difetti in una combinazione assolutamente unica. Come accade sempre però, l’erba del vicino è sempre più verde e tutti siamo un po’ invidiosi dei pregi altrui.

Con questo test riusciremo a determinare qual è il tuo pregio migliore, quello che le altre persone non possono fare a meno di invidiare almeno un po’!

Per eseguire il test ti chiediamo solo di scegliere la piante che secondo te ti “assomiglia di più”. Puoi indicare sia la pianta che ti piace di più sia quella che associ più facilmente al tuo carattere. Dopo averlo fatto non rimane che leggere il profilo corrispondente!

Ti ricordiamo che questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – CACTUS

Il cactus è una delle piante più resistenti in assoluto. Vive anche nelle condizioni climatiche più dure e sembra non abbia bisogno di niente.

La tua capacità di essere autosufficiente e di non chiedere niente a nessuno è sicuramente il pregio che moltissime persone vorrebbero avere.

2 – GERANIO

Sei una persona estremamente semplice, diretta e schietta. Non hai paura di mostrarti esattamente per quello che sei, senza fronzoli e senza bisogno di metterti in mostra a tutti i costi.

La sincerità è sicuramente il tuo pregio migliore: tutti coloro che ti conoscono vorrebbero riuscire a essere se stessi con la tua stessa facilità.

3 – BONSAI

Il bonsai è una pianta artificiale, che non esiste in natura così com’è ma dev’essere creata passo dopo passo con un lentissimo e paziente lavoro di modellamento.

Se hai scelto questa pianta significa che la pazienza e la calma sono i pregi che mostri più spesso al mondo e che le persone che hai intorno non possono fare a meno di ammirare (e di invidiare).

5 – ORCHIDEA

L’orchidea è una pianta ornamentale tanto bella quanto delicata. Ha bisogno di molte cure ma i suoi colori e le sue forme armoniose conquistano lo sguardo e l’attenzione di chiunque.

Se hai scelto l’orchidea la tua qualità principale è il carisma: sai quali sono punti forti del tuo carattere e sai come sfruttarli per far sì che tutti pendano dalle tue labbra. Quanti vorrebbero avere questa qualità!