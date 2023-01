Test Personalità | Quanto sei coraggioso? Te lo dice il tuo rapporto coi soldi

Con questo test della personalità scopriremo quanto sei coraggioso indagando il tuo rapporto con i soldi.

Perché funziona? Perché i soldi rappresentano gli strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere i nostri obiettivi. Non a caso nella Bibbia è riportato che un tempo si chiamavano talenti.

Il rapporto che abbiamo con i soldi quindi dice moltissimo sul modo in cui tendiamo a impiegare i nostri talenti, cioè la nostra intelligenza, la nostra intraprendenza e la nostra capacità di superare i momenti difficili.

Per scoprire qual è il tuo rapporto con i soldi, e quindi come amministri i tuoi talenti, ti basterà eseguire questo test scegliendo l’immagine che preferisci. Potrebbe essere quella che ti attira di più o quella che descrive meglio la tua situazione economica attuale, l’importante è che tu scelga senza pensarci troppo.

Test Personalità dei Soldi

1 – I SOLDI CHE VOLANO VIA

I soldi sono fatti per volar via da un proprietario all’altro. È la loro funzione e lo sai benissimo. Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona piuttosto coraggiosa, che non ha paura di spendere e spandere mettendosi sempre in gioco.

Il tuo unico difetto? Forse sei troppo impulsivo, e tendi ad agire prima di riflettere attentamente sulle conseguenze delle tue azioni.

2 – IL GRAFICO IN SALITA

Il grafico in salita è un simbolo con il quale hanno familiarità soltanto le persone che lavorano nell’ambito della finanza o che sono appassionati di investimenti in borsa. Se hai scelto questo simbolo sei una persona molto coraggiosa, che tende sempre a giocarsi il tutto e per tutto per migliorare le proprie condizioni di vita.

L’unico pericolo? Nella vita non si vince sempre e il rischio di perdere tutto è sempre un rischio concreto.

3 – IL SALVADANAIO

Le persone che mettono pazientemente da parte i soldi per riuscire ad amministrarli in maniera saggia e lungimirante sono spesso considerate persone noiose. Forse non sei molto coraggioso nel senso che non ti butti a capofitto nelle cose se non hai una buona preparazione alle spalle.

Il tuo coraggio viene più dalla razionalità e dalla calma piuttosto che dall’impeto del momento.

4 – IL PORTAFOGLI VUOTO

Se hai scelto questa immagine per rappresentare il tuo rapporto con il denaro significa che sei fin troppo coraggioso, e questo può avere due significati.

Puoi avere il portafogli sempre vuoto perché ti lanci continuamente in imprese non redditizie e troppo grandi per te oppure ti senti frustrato perché vorresti fare molto più di quello che puoi fare con i tuoi mezzi economici molto limitati. In entrambi i casi sei una persona che aspira a grandi cose, e questo lo fanno solo i sognatori.