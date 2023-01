Anticipazioni Un Posto al Sole 20 gennaio: gravi conseguenze proprio per lei

Si avvia alla conclusione un’altra settimana di Un Posto al Sole, tutte le anticipazioni sulla puntata di venerdì 20 gennaio.

Torna come sempre nella fascia preserale di Rai Tre, puntuale alle 20.50, l’appuntamento quotidiano con i nuovi episodi di Un Posto al Sole. Anche questa volta la settimana dei protagonisti è stata piuttosto turbolenta a causa delle diverse dinamiche che hanno scombussolato Palazzo Palladini.

Un grande focus delle puntate andate in onda è stato incentrato sulla situazione di Alice e Nunzio. La ragazza non ha voluto sentire ragioni, arrivando alla drastica decisione di sporgere denuncia nei confronti del ragazzo di cui si era innamorata. Disperato per le false accuse, il Cammarota si è sentito in dovere di informare Chiara, ovviamente scossa.

Farà perciò il possibile per raggiungerla, nonostante il permesso per le ferie non gli sia stato accordato. I dubbi sulla versione raccontata da Alice però, iniziano ad insinuarsi anche in Elena. Nel frattempo Lia si è trovata ad affrontare un confronto diretto con Alberto Palladini, mentre invece Clara, grazie al supporto di Marika, è giunta ad una scoperta inaspettata.

Nella puntata di giovedì inoltre, Guido e Mariella decidono di concedere la loro compagnia a Michele per non lasciarlo solo. Una volta invitato a pranzo però, si renderanno conto di aver preso una decisione sbagliata. Come proseguiranno le vicende nell’episodio di venerdì?

Cosa accadrà nella puntata di Un Posto al Sole del 20 gennaio: tutte le anticipazioni

Giunge così alla sua conclusione un’altra settimana di Un Posto al Sole, con la puntata in arrivo venerdì 20 gennaio alle ore 20.50 su Rai 3. In questo episodio i telespettatori avranno modo di assistere agli sviluppi della storia che riguarda Bianca. La bambina vivrà un momento piuttosto tormentato per diverse ragioni.

Da una parte infatti, esprimerà il desiderio di andare a fare visita ad Antonello. I suoi genitori però, non saranno d’accordo, perché pensano che ancora non sia arrivato il momento giusto. Tuttavia per lei si fa sentire sempre più la pressione del comportamento dei compagni che continuano ad isolarla. Motivo per cui gravi conseguenze sono in arrivo per lei.

LEGGI ANCHE: C’è Posta per Te nella bufera: è stata segnalata all’Agcom | Cosa accadrà

In questa puntata l’attenzione si sposta di nuovo su Alberto, che continua a ed essere fermo nel negare di essersi impossessato dei gioielli. Arriva però, il confronto con Clara che ormai è a conoscenza di tutto. Nel frattempo Mariella e Guido continuano a pensare alla situazione di Michele.

Per compensare la sua solitudine fanno ipotesi su eventuali possibili donne da fargli conoscere. Proprio in quel momento però, arriveranno tutti e due ad una conclusione sconvolgente. Che cosa sta accadendo? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per ulteriori novità.