Come pulire il silicone sporco nella doccia e lungo le finestre?

A tutti capita di averci a che fare: come pulire davvero il silicone sporco nella doccia e lungo le finestre, prova così

Tutti noi abbiamo avuto a che fare, prima o dopo, con questo problema fastidioso e sicuramente disgustoso da vedere. Stiamo parlando del silicone che circonda doccia, finestre, talvolta lavandini e rubinetti. Col tempo tende a ingiallire, annerire e sembra non esserci modo di farlo tornare candido. Lo puoi pulire così, che efficacia!

Il problema è semplice da capire. L’umidità, l’acqua, il sapone, vanno a bagnare questi punti particolari e, col tempo, portano alla formazione di muffa e funghi. Se non interveniamo spesso e con prontezza il rischio è quello di non riuscire più a far tornare davvero brillante il silicone.

Andiamo allora a vedere come possiamo pulirlo davvero senza troppa fatica e soprattutto senza spendere una fortuna. Questo rimedio è alla portata di tutti e semplicissimo.

Silicone di vasca, doccia, rubinetti, finestre: come lo puoi pulire davvero

Andiamo a vedere cosa ci occorre per far tornare candito questo “contorno” che spesso circonda alcuni punti di bagno e cucina. Prima di tutto avrete bisogno di un vecchio spazzolino. Vi servirà anche un canovaccio in microfibra, dell’acqua calda e della candeggina con detersivo. Noi vi consigliamo di aggiungere dello sgrassatore.

Per prima cosa andiamo a riversare candeggina e sgrassatore in un vaporizzatore spray. Agitiamo per amalgamare e usiamo il composto per ricoprire tutto il silicone annerito. Assicuriamoci di essere generosi, dovremo “inzupparlo” per bene. Ora lasciamo che la miscela abbia modo di agire per almeno un paio d’ore. L’ideale è farlo quando sappiamo che non avremo bisogno di aprire l’acqua per un po’.

Trascorso questo lasso di tempo prendiamo lo spazzolino e iniziamo a strofinare. Non dobbiamo essere troppo energici o rischiamo di grattar via il silicone, ma dobbiamo metterci comunque un bell’impegno. Possiamo aggiungere altra miscela se occorre.

A questo punto andiamo a ripassare con il canovaccio bagnato nell’acqua calda. Man mano che il composto viene via il silicone dovrebbe tornare a schiarirsi. Se serve possiamo procedere ad una seconda passata. Infine, andremo a risciacquare per bene il tutto e, soprattutto, ad asciugare con un panno pulito. In questo modo eviteremo che l’umidità lavori tutto il nostro duro lavoro nel giro di pochi giorni. Provare per credere!