Cambia lo stato di WhatsApp: ecco cosa si potrà fare ora

Tutti abbiamo utilizzato lo stato di WhatsApp per mandare messaggi indiretti ai nostri contatti e con questa novità lo ameremo ancora di più!

L’applicazione di messaggistica più amata del mondo sta introducendo una lunga serie di novità su tutte le proprie funzioni. L’obiettivo è fidelizzare ulteriormente il vastissimo pubblico che utilizza WhatsApp ogni giorno, e pare che la cosa stia funzionando.

Da qualche tempo WhatsApp ha dato la possibilità di condividere vere e proprie stories sul proprio profilo, in una maniera che ricorda da vicino le stories di Instagram.

Le cose ovviamente sono un po’ diverse: la funzionalità di WhatsApp è limitata a una sola storia alla volta quindi, nel momento in cui si aggiorna lo stato, quello precedente non risulta più visibile.

Questa funzione ha avuto un grandissimo successo e ha contribuito alla trasformazione di WhatsApp in un nuovo social a misura “umana”. Facebook è infatti diventato una giungla, Instagram non è adatto alle generazioni più “old” e Tik Tok è troppo frenetico per chi ricorda ancora MSN.

Grazie allo stato di WhatsApp invece è possibile condividere foto, informazioni, scritte e brevi video solo con le persone importanti, cioè con quelle di cui abbiamo il contatto in rubrica e che parlano con noi tutti i giorni.

Come cambia lo stato di WhatsApp e perché si tratta di una grossa novità?

Fino al momento attuale nello stato di WhatsApp era possibile condividere immagini e brevi video che rimanevano visibili per 24 ore a meno che non fossero sostituiti da un nuovo contenuto.

Pare che con il nuovo aggiornamento dell’applicazione si avrà la possibilità di inserire nello stato delle note vocali della durata massima di 30 secondi.

Esattamente come i video, le fotografie e tutto quello che circola sulla piattaforma di messagistica, anche queste note audio saranno crittografate, cioè saranno protette in maniera che WhatsApp non possa ascoltarle, salvarle o modificarle e che non possano farlo nemmeno gli utenti che non sono nella nostra lista di contatti.

E se qualcosa dovesse andare storto durante la registrazione della nota vocale? Come qualsiasi altro contenuto la nota potrà essere eliminata dal proprio stato prima dello scadere delle 24 ore di visibilità.

Per registrare la nota vocale basterà cliccare su un nuovo pulsante che risulterà visibile nella sezione dedicata alla creazione degli stati.

Il pulsante sarà quello con il microfono a cui ormai siamo abituati da anni e l’esperienza della registrazione e dell’invio delle note vocali nello stato sarà identica a quella della registrazione e dell’invio dei messaggi vocali nelle chat.