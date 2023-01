Il cast di LOL 3 è ufficiale: tutti i nomi e le novità

Il cast di LOL 3 è stato finalmente annunciato e lo show comico targato Amazon si prepara a fare di nuovo record di streaming.

Nelle prime due edizioni LOL si è presentato come una vera e propria rivoluzione della comicità italiana, proponendo un format fresco, mai noioso e che è stato in grado di mettere davvero alla prova i concorrenti.

Nella prima edizione ha trionfato Ciro dei The Jackall, mentre la seconda edizione ha portato alla vittoria Maccio Capatonda.

LOL 2 però passerà alla storia per aver consegnato alla televisione italiana un personaggio che ha letteralmente sbancato, nato dalla mente (e dalla grandissima autoironia) di Lillo. Si tratta di Posaman, che è piombato nella seconda edizione come ospite speciale e disturbatore dei concorrenti.

Dal momento che “il disturbatore” è stato molto apprezzato, questo ruolo è stato assegnato anche per LOL 3: a rendere impossibile la vita dei concorrenti all’interno dello studio sarà il vincitore dell’edizione precedente, Maccio Capatonda.

Il cast di LOL 3 al completo

Come è già stato nelle scorse edizioni, il cast di LOL 3 riunisce nello stesso teatro comici dalla lunghissima esperienza e attori emergenti, in maniera da lanciare nuovi talenti e mettere a confronto il “far ridere” di un tempo con quello di oggi.

Ecco il cast al completo:

Cristiano Caccamo è un giovane attore italiano che si è dedicato principalmente al cinema ma ha partecipato anche a serie tv come Che Dio ci Aiuti, Don Matteo 11 e Sono Lillo insieme al protagonista di LOL 2.

Marina Massironi, famosa per aver partecipato ai film di Aldo Giovanni e Giacomo e per aver creato personaggi indimenticabili nel corso della sua partecipazione a Mai Dire Goal.

Paolo Cevoli, l’attore che ha fatto ridere per anni gli spettatori di Zelig con un personaggio famosissimo, l’Assessore Palmino Cangini.

Nino Frassica non ha bisogno di presentazioni: da decenni colonna portante della comicità italiana, soprattutto al fianco di Renzo Arbore, ha interpretato per anni il Maresciallo dei Carabinieri nella fiction Don Matteo.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si sono conquistati un posto importante nel cuore degli italiani con le moltissime puntate di Camera Café e con la partecipazione a molti altri show televisivi. I due non concorreranno come coppia ma come singoli, com’era stato per Ciro e Fru nel corso della prima stagione.

Fabio Balsamo è il celebre componente dei the Jackal che ha sempre dimostrato un carattere completamente opposto a quello degli altri compagni di avventura. Pessimista, ansioso e apatico(almeno sul palcoscenico) Fabio promette di fare grandi cose a LOL 3.

Marta Filippi è la storica doppiatrice di Sabrina vita da strega. L’abbiamo conosciuta sul palcoscenico di Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella condotti per la Rai da Stefano di Martino. Ha studiato archeologia e doppiaggio ed è nata a Roma il 30 novembre del 1993.

Brenda Lodigiani è un’attrice comica con la passione per la danza. Ha portato il balletto anche sul palcoscenico di Central Station e da lì ha cominciato una carriera d’attrice di tutto rispetto, collaborando con Rai e Sky. Nel 2018 la vediamo nello studio di Quelli che il Calcio. È diventata famosa per le sue imitazioni di diletta Leotta e Chiara Ferragni.

Herbert Ballerina è lo pseudonimo di Luigi Luciano, attore comico conduttore radiofonico e produttore cinematografico chi ha partecipato alle Iene dal 2016 con il ruolo di Ansiaman. Il comico ha anche preso parte al film di Maccio Capatonda Italiano Medio uscito nelle sale cinematografiche nel 2016.