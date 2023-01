Dove e quando vedere l’acclamatissima serie TV su The Last of Us

The Last of Us, la nuova serie evento che ha già intrigato milioni di fan, nasce da un videogioco sviluppato da Naughty Dog e rilasciato per la PlayStation 3 nel 2013.

Quel videogame, oggi cult, è il capitolo iniziale di una saga che ha venduto più di 20 milioni di copie e che ha dato origine a un vero e proprio sottogenere videoludico incentrato sulla sopravvivenza (alcuni parlano di survival horror, altri di dinamic stealth).

E in tanti favoleggiavano una trasposizione cinematografica o televisiva dell’opera, il cui impianto narrativo ha dimostrato così tanta profondità e fascino. Ci sono voluti un po’ di anni, ma alla fine l’adattamento seriale di The Last of Us è finalmente arrivato. Per la gioia dei games più appassionati, ma non solo.

La serie, prodotta da Hbo, è stata creata da creata da Craig Mazin (sceneggiatore di due capitoli della saga Una notte da leoni e del cult Scary Movie, e poi coinvolto nel successo Chernobyl) e Neil Druckmann (il direttore creativo del videogame omonimo).

The Last of Us, dove e quando vedere la serie

Il racconto è ambientato nel 2023, vent’anni dopo che una terrificante epidemia ha sconvolto gli Stati Uniti d’America. La specie umane si è quasi del tutto estinta a causa dl fungo Cordyceps mutato. I sopravvissuti si sono trasformati in creature aggressive, assetate di sangue. Di fatto ogni individuo è controllato dal fungo che si diffonde e cerca di espandersi contaminando altri esseri umani.

La serie è arrivata il 16 gennaio in esclusiva e in contemporanea con l’America su Sky e in streaming solo su Now. Quindi, per il fuso orario, negli USA, la prima puntata è stata vista domenica 15 gennaio, mentre in Italia si è dovuto attendere il giorno seguente.

La storia racconta le avventure disperate di Joel ed Ellie e i legami inattesi che questi due personaggi riescono a intrecciare con un’umanità alla deriva in un mondo sconvolto da una sciagura apocalittica.

Dunque la serie tv è su Sky Atlantic in versione sottotitolata. Dal 23 gennaio andrà poi in onda la versione in italiano. E lo stesso vale per gli episodi disponibili su NOW.

Le puntate della prima stagione sono nove, di durata variabile tra i 60 e gli 85 minuti. Hbo e Sky i mandano in onda un episodio a settimana. Quindi il finale di stagione arriverà il 12 marzo negli Stati Uniti, il 13 marzo in Italia.