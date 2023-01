WhatsApp come Zoom: le chiamate con tantissime persone sono realtà

WhatsApp punta a offrire un nuovo servizio per poter competere con Zoom. La app di messaggistica di Meta offre infatti ai suoi milioni di utenti la possibilità di videochiamate di gruppo con un numero sempre più ampio di partecipanti.

Con l’arrivo del 2023 anche in Italia gli aggiornamenti di WhatsApp introdurranno numerose nuove funzioni per gli utenti fra cui alcuni servizi specifici sviluppati per fornire opzioni di utilizzo simili a Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

WhatsApp ha cercato di rendere rendere il sistema delle chiamate e delle videochiamate estese sempre più professionale, per poter trasformare le proprie chat in nuovi spazi sfruttabili anche in contesti lavorativi e istituzionali. Nei mesi scorsi si era già parlato appunto dell’aumento del numero dei partecipanti alle call di gruppo di WhatsApp, con un limite massimo fissato a trentadue utenti. Ma ci sono altri due upgrade importanti per il 2023 già disponibili sia per Android che per iPhone.

Chiamate e videochiamate su WhatsApp potranno infatti supportare da oggi in poi un link in allegato alle comunicazioni. Il link servirà per far collegare più velocemente tutti gli utenti che desiderano inserirsi all’interno della call, dunque come invito o promemoria da condividere.

Per le chiamate di gruppo professionali, fino a oggi, in tanti si sono affidati a Zoom, il programma di messaggistica video esploso durante la pandemia. Con il piano base, Zoom offre la possibilità di gestire videochiamate singole illimitate e di 40 minuti per gruppi fino a cento persone. Chi sottoscrive un piano premium a pagamento può invece ottenere prestazioni illimitate anche per le chiamate di maxi-gruppi.

Le novità di WhatsApp per rubare utenti a Zoom

Evidentemente WhatsApp vuole poter competere con Zoom, offrendo un’alternativa più smart e versatile alla nota app di call in videochiamata.

Dunque, con la app di messaggistica di Meta ora sono supportate chiamate video con trentadue persone. Dopo aver introdotto la possibilità di chiamate vocali multiple fino a trentadue utenti, da qualche giorno su WhatsApp è possibile effettuare videochiamate dal cellulare con trentadue persone: un numero di persone di quattro volte superiore al limite precedente.

Sarà poi possibile inviare messaggi ai partecipanti alla chiamata o silenziarli. Per farlo basta una pressione prolungata sul nome di un partecipante (in questo modo si allarga il feed audio o video e si può anche silenziare o inviare un messaggio privato senza interrompere la chiamata).

Quindi, sulla app sarà anche possibile messaggiare con un utente durante una chiamata o una videochiamata, attraverso un collegamento esterno alla comunicazione vocale.