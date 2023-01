By

Nel periodo invernale è comune soffrire di un colpo di freddo alla schiena: i rimedi da mettere subito in pratica

In inverno tendiamo ad ammalarci più di frequente, questa è una verità con cui alcuni di noi si trovano a fare i conti. Il clima gelido, gli sbalzi di temperatura, le intemperie, possono renderci prede di raffreddori e simili. Se soffri di un colpo di freddo alla schiena ecco alcuni rimedi da provare.

Come sempre ci teniamo a chiarire che i nostri non vogliono assolutamente essere consigli medici. In caso di fastidi e dolori persistenti o di sintomi intensi è bene sempre rivolgersi ad uno specialista che potrà, a seguito di una visita, decidere e consigliarci il da farsi.

Andiamo adesso a vedere cosa possiamo fare nel caso di un colpo di freddo alla schiena nel piccolo della nostra casa.

Colpo di freddo alla schiena: alcuni rimedi da provare

Cerchiamo prima di tutto di chiarire che si intende per colpo di freddo. Quando ci muoviamo i muscoli del nostro corpo vanno a “riscaldarsi”. Per questo uno sbalzo improvviso di temperatura può causare qualche fastidio davvero insopportabile.

In inverno, poi, con le temperature gelide all’esterno è facile caderne vittima. Ma cosa possiamo fare, nel concreto, per cercare di attenuare il dolore, i sintomi? Ricordiamo che possono interessare tanto la schiena quanto il collo o le spalle.

Un primo suggerimento potrebbe essere quello di immergersi in un bagno caldo così da aiutare i muscoli a distendersi e rilassarsi. Anche evitare sforzi, come il sollevamento di pesi, potrebbe aiutare a sentirci meglio il prima possibile.

Non dimentichiamo che, quando il dolore è molto intenso, il ghiaccio può dare una mano. L’importante è tenere a mente di non andare a posizionarlo direttamente a contatto con la pelle, ma di usare un canovaccio o un fazzoletto di stoffa.

Quando il dolore è causato, poi, dall’aver tenuto una posizione sbagliata, ci sono alcuni esercizi pensati appositamente per aiutarci a “sciogliere” i muscoli e che uno specialista saprà senza dubbio suggerirvi.

Ricordiamo che ogni caso è diverso, proprio come il corpo di ognuno di noi. Per prevenire questo genere di problemi è bene evitare più che possiamo sbalzi di temperatura e correnti improvvise e uscire ben coperti soprattutto quando il clima è particolarmente freddo.