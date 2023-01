Supermercati, la classifica di quelli più apprezzati dagli italiani: chi c’è al primo posto

Nei supermercati troviamo tutto ciò che ci serve: la classifica dei più apprezzati dagli italiani, chi c’è al primo posto

C’è chi li ama e chi li odia, su questo non ci sono dubbi. Per alcuni è difficile orientarsi tra le loro corsie, tra gli scaffali e non perdersi in questi edifici spesso giganteschi. Altri, invece, amano il fatto di trovare in un unico punto vendita tutto ciò che occorre. Ma quali sono i supermercati più apprezzati dagli italiani, la classifica e il podio.

A seconda delle proprie tasche ed esigenze possiamo scegliere il più adatto a noi. Ma anche per comodità e vicinanza. I supermercati, ormai, sono sparsi ovunque sul territorio nazionale e danno del filo da torcere ai piccoli negozi. Ingrosso, dettaglio, offerte, prezzi competitivi, insomma, l’economica sicuramente ringrazia.

Ma quali sono i punti vendita che gli italiani preferiscono e, soprattutto, chi c’è al primo posto? Andiamo a scoprirlo.

La classifica dei supermercati preferiti dagli italiani: chi vince il primo posto

A stilare la classifica è stata una ricerca fatta da Altroconsumo seguendo dei parametri precisi. Si parla di “super” mercati, discount e negozi locali. A prendere parte al sondaggio sono stati oltre novemila clienti. Per ogni categoria di impresa c’è stato un vincitore, andiamo a scoprire insieme i dettagli.

A quanto pare sono tre i punti fondamentali che i clienti cercano in un punto vendita: qualità dei prodotti, prezzi accessibili e praticità. Il che può comprendere un certo tipo di organizzazione, ma anche la presenza, ad esempio, di un parcheggio esterno.

Per quanto riguarda quelle che vengono considerate catene “locali” a quanto pare al primo posto troviamo i Supermercati Visotto con una preferenza dell’80%. Dal punto di vista dei discount, invece, accessibili e amatissimi, si contendono il primo posto Eurospin e Aldi. A seguire troviamo Lidl, MD e Todis.

E per i supermercati, invece? Ebbene, in base alle risposte dei consumatori pare che Esselunga e Ipercoop siano tra i preferiti. Lo scorso anno, tra l’altro, Altroconsumo aveva stilato una classifica sui prezzi e queste due grandi catene erano già ai primi posti.

Ovviamente, oltre ai punti già citati, i clienti hanno espresso opinioni anche riguardo ad altri dettagli, quali le file alla casa e i loro tempi di attesa, la qualità del servizio, lo spazio e così via. Ciò non significa che gli altri punti vendita non siano apprezzati, questi è chiaro.