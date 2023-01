By

Una decisione che ha del sensazionale, una svolta epocale: cambia la legge, da oggi vietato fumare anche qui, cosa sta succedendo e dove

Le sigarette sono un prodotto consumato su scala mondiale da un numero incalcolabile di persone. Si tratta di una realtà con la quale in tutti i paesi dobbiamo avere a che fare e che genera sempre dibattiti e discussioni di ogni genere. Da oggi, sarà vietato fumare anche nei luoghi pubblici: cambia la legge, cosa sta succedendo e dove.

Una decisione storica, che senza dubbio lascia in molti a bocca aperta. Da tempo, in molti paesi, di cerca di limitare il fumo ad ambienti precisi, proibendo il consumo di sigarette in luoghi particolari.

Cambia la legge, da oggi è vietato fumare in tutti i luoghi pubblici: andiamo a vedere cosa sta succedendo e dove.

Fumare è vietato in tutti i luoghi pubblici: cambia la legge, dov’è successo

La decisione è arrivata in Messico che, da questo momento, proibisce il consumo di sigarette in qualsiasi ambiente pubblico. Che si tratti di spiagge, parchi, stadi e così via. Un perfezionamento di quanto già stabilito nel 2008, che già proibiva il fumo presso ristoranti, bar, luoghi di lavoro.

A quanto pare nel mirino non ci sarebbero solo le sigarette classiche, ma anche i modelli elettrici e i moderni vaporizzatori. In questo caso si parla di restrizioni per quanto riguarda gli ambienti chiusi.

Non solo. La stessa legge sancisce anche il divieto, da parte degli esercizi volti alla vendita di tabacco e sigarette, di pubblicizzare in modo diretto o indiretto questi prodotti. Nessun cartello sposto, nessun listino prezzi, niente che possa promuovere il consumo di fumo.

LEGGI ANCHE: Carne pericolosa: il prodotto che non devi assolutamente consumare

La vendita, ovviamente, è ancora legale, ma i clienti dovranno consultare una sorta di listino scritto che riporterà solo il costo, senza loghi, marchi e simili. Questo significa che le sigarette e i prodotti con tabacco non potranno essere esposti in bella vista negli esercizi, ma saranno tenuti da parte e consegnati ai clienti solo su esplicita richiesta.

Come abbiamo detto si tratta sicuramente di una decisione sensazionale, un tipo di restrizione mai visto prima e con il quale, forse, nessuno si sarebbe mai aspettato di avere a che fare davvero. Se questa nuova misura servirà a ridurre il consumo di fumo è ovviamente tutto da vedere e bisognerà aspettare i prossimi mesi per poter fare un effettivo confronto.