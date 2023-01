Assegno Unico: quando arriva quello di Gennaio 2023?

Ad alcune persone l’Assegno Unico di Gennaio 2023 non è ancora arrivato: ecco perché e cosa cambia dal prossimo mese.

Fino a questo momento l’importo dell’Assegno Unico veniva caricato sul conto corrente indicato dal destinatario che quindi, a prescindere dal nome di questa misura a sostegno del reddito, non doveva preoccuparsi di incassare alcun assegno.

Generalmente l’importo viene caricato sui conti correnti degli italiani intorno alla metà del mese, quindi chi percepisce l’Assegno Unico dovrebbe aver già ricevuto la somma che gli spetta per Gennaio 2023.

Alcune persone però, pur avendo pienamente diritto all’Assegno Unico, non hanno ancora ricevuto il denaro. Si tratta di una variazione sulle modalità di distribuzione del sussidio che entra in vigore a partire da quest’anno.

Quando arriva l’Assegno Unico di Gennaio 2023 a chi non lo ha ancora ricevuto?

L’Assegno Unico è una forma economica di assistenza al reddito delle famiglie più povere, esattamente come il Reddito di Cittadinanza.

In virtù di questa similitudine, le persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e anche l’Assegno Unico non vedranno più arrivare il soldi dell’Assegno direttamente sul conto in banca.

A partire da Gennaio 2023, infatti, l’importo dell’Assegno Unico sarà caricato sulla Carta del Reddito di Cittadinanza nel giorno in cui normalmente vengono caricati anche i soldi del reddito.

Questo significa che chi percepisce il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno Unico si troverà tutti i soldi insieme sulla carta del Reddito il giorno 27 Gennaio e nello stesso giorno dei mesi successivi.

Le famiglie che hanno già ricevuto l’Assegno Unico nel corso del 2022 non dovranno fare domanda nel 2023 perchè il diritto acquisito nel 2022 varrà automaticamente anche per l’anno successivo.

Chi invece non ha mai percepito l’Assegno Unico dovrà fare domanda, così come dovranno presentarla quelle famiglie in cui il numero dei figli è cambiato, in cui uno dei figli è stato riconosciuto disabile o in cui uno o più figli hanno superato il limite massimo di età per la percezione dell’Assegno Unico.

Vale la pena ricordare che l’Assegno Unico Universale è assegnato a tutte le famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni e anche a tutte le famiglie con figli disabili, a prescindere dall’età del figlio.