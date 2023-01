Anticipazioni Un Posto al Sole 19 gennaio: parte un protagonista

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al sole di giovedì, 19 gennaio 2023? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima

Andrà in onda domani, giovedì 19 gennaio 2023 il penultimo appuntamento settimanale di Un Posto al Sole prima della consueta pausa del weekend, come al solito i colpi di scena non mancheranno.

Nella puntata di stasera Nunzio apparirà sempre più in crisi e in preda al senso di colpa nei confronti della fidanzata per tutto quello che è successo e sta succedendo con Alice. Per recuperare il loro importante rapporto è intenzionato a fare qualunque cosa, a causa delle sue decisioni però la sua posizione potrebbe peggiorare agli occhi degli inquirenti.

Continuano i contrasti tra Elena e Marina e il clima che si respira a casa loro è sempre più teso. La madre di Alice la sta sostenendo ma non ha mai nascosto di provare dei dubbi, teme che la sua sia solo una vendetta perché il Cammarota non ha lasciato Chiara per stare con lei.

Rossella e Riccardo dopo molti alti e bassi sembravano aver raggiunto un perfetto equilibrio ma a quanto pare il loro rapporto affronterà una nuova turbolenza. L’ennesima crisi metterà fine alla loro storia d’amore? Intanto la tensione aumenta anche tra Viola e Damiano, lui per non tradire la fiducia di Nicotera prenderà una decisione che spiazzerà tutti.

Altre anticipazioni di UPAS, Nunzio vuole lasciare Napoli

Nella puntata di domani, giovedì 19 gennaio Nunzio sarà sempre più confuso, continua a riflettere sulla possibilità di raggiungere Chiara , vuole lasciare Napoli per tentare di recuperare la relazione con la Petrone.

Aiutata da Marika Clara farà una scioccante scoperta, Lia invece sta per imbattersi di nuovo in un’accesa discussione con Alberto Palladini. Stavolta lui ammetterà di essersi impossessato dei gioielli che stando al racconto della ragazza appartenevano in passato alla sua famiglia?

Mariella e Guido intenzionati ad aiutare Michele decidono di invitarlo a cena, quando però saranno insieme si pentiranno presto di averlo fatto. Cos’altro succederà domani a Un Posto al Sole? Le anticipazioni sull’amatissima soap opera non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.