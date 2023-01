Virgin River 5, finite le riprese: la data di uscita in Italia

C’è grande attesa per la quinta stagione di Virgin River, le riprese sono terminate, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv Netflix e sulla data di uscita in Italia

Virgin River, nota serie tv Netflix tratta dai romanzi di Robyn Carr, ha conquistato fino ad ora non poco successo e i tantissimi fan non vedono l’ora di vedere i nuovi episodi.

Lo scorso 20 settembre il noto colosso dello streaming ha annuncio il biennale rinnovo della romantica serie tv, ufficializzando dunque non solo la quarta ma anche la quita stagione. L’1 luglio 2022 sono iniziate in Canada, a Vancouver, le riprese della quinta stagione e queste sono terminate lo scorso 21 novembre.

Dal momento che le riprese sono già finite in molti sono convinti che la quinta stagione di Virgin River debutterà su Netflix durante il 2023. Prendendo in considerazione la data di uscita delle ultime due stagioni si ipotizza che i nuovi episodi potrebbero essere disponibili in Italia in estate, probabilmente nel mese di luglio.

Queste però al momento restano solo supposizioni, l’esatta data di uscita infatti ad oggi non è stata ancora annunciata.

Virgin River, la trama della serie tv Netflix e quanti saranno gli episodi della quinta stagione

L’amata serie tv è incentrata sulla storia d’amore tra Mel Monroe e Jack. Lei pensa che Virgin River sia un ottimo posto per iniziare la sua vita da capo, risponde quindi ad un annuncio di lavoro per candidarsi come ostetrica e infermiera cittadina della California settentrionale.

Giunta lì conosce il proprietario del bar del paese, l’affascinante Jack, e capisce subito che è arrivato il momento di voltare pagina anche dal punto di vista sentimentale. Nella quinta stagione la storica showrunner della serie tv Netflix Sue Tenney è stata sostituita da Patrick Sean Smith.

In molti si stanno chiedendo di quanti episodi sarà composta Virgin River 5. Per le prime tre stagioni gli episodi sono stati 10, la quarta invece ha 12 episodi. I tantissimi fan della romantica serie tv potrebbero quindi assistere ad altri 12 episodi se la linea resterà quella della quarta stagione oppure 10 se si adotterà quella delle precedenti stagioni. Non sono trapelati altri dettagli sulla quinta stagione, si attendono quindi nuove indiscrezioni per saperne di più.