Anticipazioni Un Posto al Sole 18 gennaio: decisione sorprendente di Damiano

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al sole di mercoledì, 18 gennaio 2023? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima

Va in onda stasera un nuovo episodio di Un Posto al Sole, come al solito su Rai 3 alle 20.50. A palazzo Palladini le cose al momento sono sempre più complicate, l’aria che si respira è davvero tesa per quello che è accaduto tra Alice e Nunzio.

All’inizio, forse per via del senso di colpa per le bugie dette, la nipote di Marina non sembrava essere intenzionata a denunciare Cammarota, le anticipazioni svelano però che ha deciso di querelarlo.

Elena inizierà ad avere dei dubbi in merito alle accuse che la figlia ha rivolto nei confronti di Nunzio, teme quindi che denunciarlo sia stata una decisione eccessiva. Franco sin dall’inizio ha creduto nell’innocenza del figlio, a questo punto però non può più tenere Katia allo scuro di tutto e decide di dirle tutto.

Altre anticipazioni di UPAS, Nunzio potrebbe peggiorare la sua situazione

Nella puntata di stasera un criminale aggredisce Silvia al Vulcano ma per fortuna interviene Damiano. Viola è sempre più consapevole che la situazione non può andare ancora avanti così, deve infatti prendere una decisione.

Intanto, i telespettatori si chiedono già cosa succederà nel nuovo episodio di domani, mercoledì 18 gennaio 2023. Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che Nunzio sarà sempre più in crisi, si sente in colpa nei confronti di Chiara e per recuperare il loro rapporto è pronto a fare qualsiasi cosa. Le sue scelte potrebbero però compromettere maggiormente la delicata situazione in cui si trova.

C’è molta tensione tra Elena e Marina a causa della denuncia fatta da Alice contro Cammarota. Nemmeno Riccardo e Rossella stanno vivendo un momento sereno, questa volta la loro storia d’amore è destinata a giungere al capolinea?

Intanto, Damiano teme di tradire la fiducia di Eugenio Nicotera per via del legame che si sta creando con la Bruni. Proprio per questo motivo è consapevole di dover prendere una dura decisione per non deludere il marito di Viola. Cosa deciderà di fare? Questo le anticipazioni di Un Posto al Sole non lo rivelano, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata di domani per saperne di più.