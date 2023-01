Geppi Cucciari, chi è l’ex marito Luca Bonaccorsi e perché è finita tra i due

La splendida Geppi Cucciari è una delle artiste più versatili e apprezzate del panorama italiano: chi è l’ex marito Luca Bonaccorsi

Un volto amatissimo del panorama artistico italiano. Geppi Cucciari è un’attrice, una comica, una conduttrice che ha saputo fare della simpatia e della spontaneità che la contraddistinguono i suoi punti di forza. Ma chi è il suo ex marito, Luca Bonaccorsi? Scopriamolo insieme.

Classe 1973, la splendida Geppi Cucciari, laureata in Giurisprudenza, nasce a Cagliari e, trasferitasi a Milano, studia presso il laboratorio teatrale Scaldasole. Inizia la sua carriera prendendo parte a Zelig e, da quel momento, è inarrestabile. Tv, cinema, teatro, radio, la sua energia e il suo talento le spianano la strada trasformandola in una delle artiste più amate in Italia.

Non molti sanno che è stata anche una giocatrice di pallacanestro. Nel 2012 arriva il matrimonio con Luca Bonaccorsi, giornalista e conduttore. I due si separano nel 2016, sorprendendo molto il pubblico che aveva sempre ammirato la splendida coppia.

Chi è Luca Bonaccorsi, ex marito di Geppi Cucciari

Classe 1969, Bonaccorsi si è dedicato dapprima all’ambito della finanza, lavorando con celebri gruppi bancari. La sua strada incontra poi l’editoria e, nel 2008, fonda “Terra”, quotidiano ecologista di cui nel 2009 diventa anche direttore. La sua carriera prosegue, poi, con l’approdo a LA7 nel 2012 con la conduzione di “Arriva Mr. Green”.

Come abbiamo detto, il 2012 è anche l’anno in cui sposa la splendida Geppi Cucciari. Il matrimonio, però, dura quattro anni e nel 2016 la coppia annuncia la separazione, sorprendendo i fan che li avevano sempre trovati affiatati.

LEGGI ANCHE: Beneficenza e capricci: Chiara Ferragni a Sanremo fa già parlare di sé

Una rottura attorno alla quale si è molto speculato e che è stata per diverso tempo al centro dell’attenzione mediatica. Sebbene non siano mai stati svelate in modo ufficiale e diretto le cause di questa separazione, lo stesso giornalista avrebbe scritto una lettera al settimanale “Oggi” in cui parlava di quanto accaduto con la ex moglie.

Ovviamente, le motivazioni personali di entrambe le parti, dietro la rottura, fanno parte di quella sfera privata che nessuno ama svelare in pubblico. Come giusto che sia. Per il pubblico affezionato ad entrambi saperli felici e appagati è sicuramente la cosa più importante. E le loro eccezionali carriere, che continuano a gonfie vele, ne sono la conferma più evidente.