Anticipazioni Un Posto al Sole 17 gennaio: Alice sporge querela

By

Una nuova settimana è appena iniziata per i protagonisti di Un Posto al Sole, tutte le anticipazioni sulla puntata di martedì 17 gennaio.

Dopo la consueta pausa settimanale del weekend, le vicende di Un Posto al Sole tornano puntualmente a tenere compagnia ai telespettatori lunedì 16 gennaio. Come sempre, grandi colpi di scena e svolte inaspettate lasceranno il pubblico col fiato sospeso.

Poco prima dell’interruzione di sabato e domenica, Palazzo Palladini era già stato scosso da una forte tensione. Ad essere coinvolti sono stati principalmente Marina, Roberto, Elena e Alice, spiazzati e in difficoltà a causa delle accuse che la Pergolesi ha rivolto nei confronti di Nunzio.

Si tratta di un vero e proprio pasticcio, considerando che quanto ha affermato è soltanto frutto di una macchinazione, che la porta così all’insorgere dei sensi di colpa. Proprio nei momenti di crisi però, Alice ha ricevuto un messaggio inaspettato. Nell’episodio di lunedì il clima diventa ancora più pesante per un acceso confronto col Cammarota.

Nel frattempo l’attenzione si è spostata su Damiano e Viola, che trovano sempre più difficile gestire quella particolare attrazione che è nata fra di loro. Clara invece, è determinata a scoprire la verità sul contenuto della cassaforte di Alberto, su cui ancora nutre diversi dubbi. Ma come si evolverà la trama nell’appuntamento di martedì?

Cosa accadrà nella puntata di Un Posto al Sole di martedì 17 gennaio: tutte le anticipazioni

Torna puntuale alle 20.50 su Rai Tre l’appuntamento quotidiano con Un Posto al Sole. Ancora una volta si entra nel vivo della storia con le vicende protagoniste di queste puntate. Nell’episodio di martedì 17 gennaio, il focus si riaccende ancora una volta su Alice, che non smette di destare forte preoccupazione.

Elena infatti, continua ad essere molto turbata ed esprime i suoi dubbi sulla figlia, ma la ragazza è pronta ad un gesto quanto mai radicale: sporgerà una querela contro Nunzio. La situazione tra i due quindi, sembra ormai irreversibilmente tesa. Franco, resosi conto della gravità della situazione, decide di avvisare Katia.

LEGGI ANCHE: Nino D’Angelo, chi è la moglie Annamaria: tutto su di lei

Si attendono colpi di scena anche per quanto riguarda Viola e Damiano. Quest’ultimo si renderà protagonista di un gesto quasi eroico, sventando una rapina ai danni di Silvia. L’avvenimento porterà ad un momento ancora molto teso di vicinanza tra lui e la Bruni.

Damiano però, a quanto pare, con una presa di coscienza si renderà conto di quanto la situazione stia ormai sfuggendo al controllo. Proprio per questo arriverà a compiere una scelta che rischia di compromettere il suo futuro. Non resta che attendere le prossime indiscrezioni per scoprire le ultime novità.