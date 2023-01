Perché Osimhen porta la maschera in campo? Non è solo una questione di salute

Victor Osimhen porta sempre una maschera di gomma quando scende in campo con la maglia azzurra: il motivo è molto “napoletano”!

Nelle ultime partite, anche durante il recentissimo trionfo contro la Juventus, Victor Osimhen non si è mai separato dalla maschera di gomma nera che gli copre la zona superiore del viso proteggendo gli zigomi, il naso e parte della fronte.

I tifosi hanno certamente avuto modo di notare che, anche se entra sempre in campo indossando la sua maschera “da supereroe”, Victor Osimhen non la indossa mai in allenamento e, dopo aver segnato un gol, se la toglie immediatamente per esultare correndo verso la curva e verso i fotografi.

Sembra quindi che il giocatore abbia un rapporto molto particolare con la maschera che è ormai diventato uno dei suoi simboli, insieme ai capelli biondi e alla maglia azzurra numero 9.

Perché Victor Osimhen porta ancora la maschera?

La prima cosa che c’è da dire – per dovere di cronaca – è che per un lungo periodo la mascherina è stata assolutamente necessaria.

Victor Osimhen ha cominciato a indossarla dopo un delicato intervento al volto durato ben tre ore. L’intervento mirava a ricomporre le fratture multiple che il giocatore aveva riportato al naso e allo zigomo a seguito di un violento contrasto con Skriniar, che milita tra le fila dell’Inter.

I medici avevano raccomandato a Osimhen di continuare a indossare la maschera per due mesi, al fine di proteggere le ossa appena riparate da altri urti che avrebbero potuto vanificare il lavoro dei medici.

Victor cominciò a indossare scrupolosamente la mascherina ideata dal medico Roberto Ruggiero ma, anche a guarigione avvenuta ha continuato a indossarla.

Questo comportamento è stato spiegato dallo stesso Ruggiero, che ormai conosce bene il suo paziente. “Non ne avrebbe più bisogno ma la paura è forte e vuole proteggersi. […] Osimhen si è trovato bene con la maschera che abbiamo progettato e ha deciso di continuare a indossarla come un portafortuna”.

Sembra quindi che, alla base della scelta di Osimhen non ci siano più tanto motivazioni ti tipo medico. Sembra che il giocatore nigeriano abbia abbracciato molto a fondo la cultura partenopea, diventando anche un po’ superstizioso!

Considerando i risultati che ha ottenuto nelle ultime partite, indossando la maschera protettiva, è possibile che Victor possa continuare a portarla fino alla fine del campionato (e chi siamo noi per dirgli di no!).