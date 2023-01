Carne pericolosa: il prodotto che non devi assolutamente consumare

By

Il Ministero della Salute ha imposto il richiamo dal mercato di uno specifico prodotto a base di carne: il rischio salmonella è molto alto.

Si tratta di un prodotto a base di carne di maiale, che purtroppo è tra le carni a più alto rischio di contaminazione da salmonella.

I sintomi principali dell’infezione da salmonella sono: nausea, crampi addominali, diarrea molto liquida, vomito e febbre.

I sintomi compaiono generalmente uno o due giorni dopo il contagio e spariscono in 4 giorni al massimo. Nei casi più gravi l’infezione e i suoi sintomi possono durare più a lungo.

Tra i sintomi secondari ma più gravi della salmonella ci sono dolori alle ossa, respiro affannoso, dolore alla schiena e all’addome. Se dovessero comparire questi sintomi significa che l’infezione si è estesa oltre il sistema digerente e ha colpito un osso, una valvola cardiaca o l’aorta.

Un altro problema sul lungo termine può essere l’artrite, che si sviluppa di solito molte settimane o addirittura molti mesi dopo il contagio e attacca le anche, le ginocchia o il tendine di Achille.

La salmonella si contrae solitamente a seguito del consumo di carne cruda o poco cotta di maiale, manzo e pollame. Si può trasmettere anche attraverso uova poco cotte e prodotti caseari non pastorizzati (come il latte). Talvolta, ma più raramente, si trasmette anche attraverso il consumo di frutti di mare o di frutta fresca.

Fortunatamente gli acidi gastrici sono in grado di distruggere i batteri responsabili dell’infezione da salmonella tuttavia, se sono stati ingeriti troppi batteri, il rischio che si manifestino i sintomi dell’infezione è molto più alto.

Carne contaminata a rischio salmonella: come riconoscere il prodotto

Il prodotto richiamato dal mercato è il Pronto Da Cuocere prodotto dall’azienda Aspiag Service Srl.

Il Pronto da Cuocere è un tastasale, cioè una preparazione di carne di maiale cruda condita da un mixi di spezie e di pepe. Questo prodotto, utilizzato principalmente nel Nord Italia, viene utilizzato nei risotti o per arricchire la polenta.

Il richiamo del prodotto è avvenuto ufficialmente il 10 Gennaio e i lotti di produzione del prodotto contaminato sono:

L6125220077 con scadenza il 16 Gennaio 2023

con scadenza il L6125240077 con scadenza il 18 Gennaio 2023.

Le confezioni pericolose sono da 500 grammi di prodotto, divisi in due confezioni da 250 grammi.

Se si dovesse entrare in possesso di confezioni di prodotto appartenenti ai lotti contaminati è importantissimo non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato. In genere viene ritirato anche senza scontrino e vengono disposti rimborsi o sostituzioni della confezione con una confezione di prodotto sicura.