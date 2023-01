GF Vip 7, faccia a faccia tra i due: scatta la confessione

Due ‘vipponi’ hanno avuto un confronto al GF Vip ed è scattata un’interessante confessione, di chi si tratta e cosa si sono detti

I concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip continuano a regalare colpi di scena ed è per questo che i telespettatori non si annoiano mai. In termini di ascolti il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 sta conquistando ottimi ascolti. A febbraio il programma si scontrerà anche con il Festival di Sanremo, in moltissimi sicuramente resteranno sintonizzati su Canale 5 per non perdersi la puntata.

A causa di alcuni problemi di salute Antonino Spinalbese è stato fuori dalla casa più spiata d’Italia per ben due settimane. Il gieffino dopo aver fatto tutti i dovuti accertamenti è tornato in gioco per la felicità di tutti i suoi fan e di molti suoi compagni di avventura.

Senza dubbio lui è uno dei concorrenti più chiacchierati e seguiti della settima edizione del reality. Nella casa ha portato non poco scompiglio con il suo modo di fare e i suoi flirt, con la sua bellezza e il suo fascino ha fatto breccia nel cuore di alcune gieffine.

Una di queste è Giaele De Donà, sin dall’inizio l’intesa e la complicità tra loro è stata palese. Ci sono stati momenti in cui sembrava che fossero pronti ad andare oltre, però hanno poi deciso di restare solo buoni amici. Il loro rapporto più volte ha subito alti e bassi, lei si è però mostrata felice quando l’hair stylist è tornato nella casa del Grande Fratello Vip.

All’ex di Belen durante un confronto faccia a faccia la gieffina ha rivelato di aver scritto una lettera quando era fuori dalla casa. Gli ha raccontato che per tre giorni ha parlato di lui con alcuni concorrenti, era molto giù la sera di Capodanno perché era in pensiero per lui.

Giaele De Donà ha ricordato ad Antonino Spinalbese che i loro rapporti non erano stati buoni nelle ultime due settimane che lui era ancora nella casa. Gli ha poi rivelato di aver parlato molto di lui con Luca e Oriana negli ultimi giorni e ha deciso che non vuole più essere coinvolta nelle loro dinamiche perché è amica di tutti e tre.

Giaele De Donà si è detta intenzionata a recuperare il rapporto che avevano all’inizio, ad Antonino Spinalbese ha confessato di essersi pentita di aver litigato con lui per Oriana. Ha poi concluso dicendo: “Io non voglio che il mio rapporto con Oriana condizioni il nostro. Ti dico che mi sei mancato tantissimo.”