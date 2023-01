GF Vip 7, la data ufficiale dell’ultima puntata: manca ancora molto

Sapete quando giungerà al termine la settima edizione del Grande Fratello Vip? Tutto quello che c’è da sapere sul reality

Come ogni anno la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta conquistando un notevole successo in termini di ascolti. Sono tantissimi i telespettatori che non perdono nemmeno una diretta, incuriositi dalle vicende degli inquilini della casa più spiata d’Italia.

La prima puntata della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è andata in onda lo scorso 19 settembre 2022 su Canale 5. Alcuni dei ‘vipponi’ fanno parte del cast dall’inizio, altri invece hanno varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia in un secondo momento.

Tra litigi, nuovi amori e momenti esilaranti i concorrenti di certo non fanno mai annoiare il pubblico. Come era già successo nelle quinta e nella sesta edizione anche quest’anno il programma è stato allungato, durerà infatti molto più tempo del previsto.

Slitta la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, quando andrà in onda l’ultima puntata

La notizia è stata ufficializzata nelle scorse settimane ma erano tutti certi che anche la settima edizione sarebbe durata più a lungo. La finale sarebbe dovuta andare in onda a dicembre ma così non è stato, non tutti però hanno accettato di rimanere ancora nella casa più spiata d’Italia.

Dopo oltre tre mesi di Grande Fratello Vip Luca Salatino ha deciso di abbandonare la casa. In più occasioni aveva infatti manifestato il desiderio di tornare alla normale quotidianità, sentiva soprattutto la mancanza della fidanzata Soraia. Nei giorni scorsi c’è stato un altro abbandono, Patrizia Rossetti, nel suo caso però sono stati alcuni problemi di salute a farle prendere la decisione di lasciare la casa.

Per quanto riguarda invece la finale del GF Vip 7, questa dovrebbe andare in onda su Canale 5 lunedì 3 aprile 2023. A rivelare l’indiscrezioni ci ha pensato TvBlog.it, che ha anche confermato la messa in onda dell’Isola dei famosi sempre di lunedì non appena il reality di Signorini giungerà al termine.

LEGGI ANCHE => Sai tutto su Frozen? 3 Curiosità per metterti alla prova

I telespettatori dovranno quindi attendere ancora tre mesi per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria della settima edizione del Grande Fratello Vip. La data della finale ad oggi resta però un’indiscrezione dal momento che non è stata ancora ufficializzata né dal conduttore né da Mediaset.