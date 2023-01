Coppa Italia, dove vedere Napoli-Cremonese in diretta o streaming

Napoli e Cremonese si affronteranno in partita secca negli ottavi di Coppa Italia, stasera 17 gennaio alle ore 21:00. Ecco dove poter seguire la sfida in tv o in streaming. le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il travolgente 5-1 rifilato alla Juventus in campionato, il Napoli deve pensare alla Coppa Italia, dove incontrerà la Cremonese, attualmente ultima in classifica in Serie A.

Si tratta della prima sfida degli azzurri in Coppa Italia quest’anno, valevole come partita secca per il passaggio degli ottavi di finale. E la sfida assomiglia molto al biblico scontro fra Davide e Golia.

I grigiorossi sono in piena crisi: l’ultima sconfitta subita con il Monza ha portato all’esonero di Massimiliano Alvini e all’arrivo di un nuovo allenatore. Si tratta di Davide Ballardini. Il Napoli, invece, torna al Maradona da trionfatore, come primo in classifica e club dominatore del campionato. La vittoria contro la Juventus ha galvanizzato l’ambiente e ormai la parola Scudetto non è più un tabù.

La vincitrice fra Napoli e Cremonese supererà gli ottavi di Coppa Italia e sfiderà ai quarti sfiderà la Roma. I giallorossi si sono infatti già qualificati eliminando il Genoa grazie a un goal del solito Paulo Dybala.

Napoli-Cremonese: diretta tv e streaming della partita

Trattandosi di una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese è un’esclusiva Mediaset, e quindi sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5. L’appuntamento è per stasera, dopo Striscia la Notizia. Chi invece vuol godersi il match in streaming può farlo collegandosi al sito di Mediaset Infinity e da lì accedere alle dirette tv della piattaforma. Lo streaming è completamente gratuito, basta registrarsi con username e password. La app Mediaset Infinity è disponibile su smart tv, su pc, su smartphone (su app Infiniy) e su tablet.

Sarà interessante guardare la partita anche per capire chi manderà in campo Luciano Spalletti. Di sicuro darà spazio a molte seconde linee. In porta dovrebbe esserci Salvatore Sirigu, che finora non ha mai giocato un minuto. E poi è previsto l’esordio di Bartosz Bereszynski.

Il terzino polacco è l’ultimo acquisto del Napoli: è arrivato da uno scambio con Zanoli, trasferitosi alla Sampdoria. Di certo avrà spazio Diego Demme, per far riposare Lobotka. Poi dovrebbe tornare in campo Giovanni Simeone, con Osimhen in panchina. L’altro profilo che scalpita per mettersi in mostra è Giacomo Raspadori. Raspadori dovrebbe giocare al posto di Khvicha Kvaratskhelia.