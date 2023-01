Bonus Pendolari: a chi spetta e come si richiede

La misura a sostegno dei cittadini sarebbe in arrivo col prossimo decreto: bonus pendolari, requisiti per ottenerlo e come fare richiesta

La situazione economica in Italia è difficoltosa per molte famiglie. Rincari nelle utenze che già dallo scorso anno stanno gravando sui cittadini, aumento dei costi della benzina alle soglie del 2023, costi dei prodotti in rialzo nei supermercati. Si parla, ora, del bonus pendolari, un sostegno che potrebbe davvero contribuire a dare una mano. Requisiti e domanda.

Sono moltissimi i cittadini che ogni giorno si avvalgono dei mezzi di trasporto pubblico per spostarsi, che si tratti di motivi personali o lavorativi. Per questo il Governo avrebbe deciso di contribuire con un sostegno economico rivolto ai così detti pendolari.

Ovviamente, come per ogni bonus messo a disposizione, vi sono dei criteri da rispettare per poter aver accesso al beneficio. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono.

Bonus pendolari, quali sono i requisiti e come fare richiesta

Ad annunciare la misura sarebbe stata Giorga Meloni, che avrebbe specificato che il Governo sta cercando di aiutare in maniera mirata coloro che sono in difficoltà e hanno un concreto e reale bisogno di aiuto e sostegno.

L’ultima agevolazione in merito, del 2022, prevedeva un rimborso fino a 60 euro per quanto riguardava gli abbonamenti ed era destinato a coloro il cui ISEE era inferiore ai 35 mila euro. A quanto pare il nuovo sostegno ha abbassato il criterio reddituale annuo.

Il nuovo bonus, infatti, dovrebbe essere elargito a coloro il cui ISEE non superi i 20 mila euro. Un cambiamento importante che amplierebbe, di sicuro, il bacino di cittadini che vi possono avere accesso.

Come in passato, il sostegno sarà direttamente collegato all’anagrafica del cittadino e utilizzabile per l’acquisto dell’abbonamento. Ricordiamo che si tratta di un beneficio non cedibile a terzi, strettamente personale.

Al momento sembra non esserci ancora una data per l’avanzamento delle richieste, che, come in passato, dovrebbe avvenire tramite l’apposito sito web. Non dovrebbe trattarsi, comunque, di un’attesa lunga. Ciò che è certo è che questo sostegno potrà aiutare in modo concreto moltissimi pendolari e andare a sollevare il loro portafogli di un’incombenza non da poco se sommata a tutte le altre spese. Non resta che attendere l’avvio delle domande da parte del Governo.