Il 16 Gennaio è il Blue Monday: come superare il giorno più triste dell’anno

Torna il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: come superarlo, cosa possiamo fare per cambiare il nostro “mood”

Ne sentiamo parlare ormai da diversi anni. Il Blue Monday, che cade sempre in un Lunedì di Gennaio, è considerato il giorno più triste dell’anno. Ma c’è un modo per evitare o superare questo stato d’animo? Scopriamo insieme cosa possiamo fare.

Un giorno considerato il più triste dell’anno secondo stime e studi. Le cause di questo stato d’animo cupo e malinconico sarebbero svariate. Dai cambiamenti climatici, ai problemi economici legati a quanto speso nelle festività natalizie, all’inizio di una nuova settimana lavorativa e impegnatissima.

Sono ormai diversi anni che sentiamo parlare di Blue Monday e, ovviamente, a nessuno piace ritrovarsi a fare i conti con questo stato d’animo. Andiamo allora a vedere cosa potremmo fare nel concreto per sfuggirgli e contrastarlo.

Come superare il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno

Nessuna scienza empirica, ovviamente, solo qualche suggerimento che potrebbe aiutarci a sentirci meno giù di morale. Iniziando, prima di tutto, dal riposo. Il lunedì è sempre un giorno particolarmente pesante, poiché ci lasciamo alle spalle il weekend per ricominciare una settimana lavorativa o comunque fitta di impegni. Dormire quanto serve sarebbe fondamentale per fare il pieno di energie necessarie.

Anche evitare di stare soli potrebbe aiutare. Una semplice passeggiata in compagnia o un caffè con gli amici e una chiacchierata sarebbe l’ideale per dimenticarsi di quella tristezza che, in questo giorno in particolare, vuole fare da padrona.

Prendersi cura di noi stessi, poi, è sempre un’idea vincente. Che si tratti di rilassarci con un buon libro, goderci un film e qualche popcorn, fare un bagno rilassante o ascoltare buona musica. Non dobbiamo per forza uscire di casa se non siamo dell’umore giusto, ma nemmeno starcene con le mani in mano a crogiolarci nella malinconia.

Concedersi uno sgarro o uno strappo alla regola potrebbe contribuire. Abbiamo voglia di pizza? Non importa se è domenica sera o il pranzo del lunedì, giorno di solito scelto per iniziare diete e simili. Accontentiamoci per una volta senza troppi problemi e sensi di colpa!

Anche fare progetti potrebbe darci una mano. Stilare una lista dei nostri sogni, obbiettivi e desideri potrebbe spronarci a non abbatterci e farci sentire meglio. Ovviamente, ognuno di noi affronterà questo giorno come meglio crede, l’importante è non perdere il sorriso!