Ansia al mattino: come liberarsene per cominciare la giornata senza stress

By

Una delle forme più diffuse e problematiche di ansia è quella che si presenta al mattino: quali sono le cause e come combattere per iniziare bene la giornata.

Chi soffre costantemente di ansia o chi sta semplicemente affrontando un periodo di forte stress e tensione emotiva, conosce bene la bruttissima sensazione di svegliarsi in preda a questa sensazione. Il momento del risveglio dovrebbe essere il più rilassato della giornata, per far sì che si possa affrontare al meglio ciò che ci aspetta.

Eppure capita di venire sopraffatti da sentimenti negativi già nel momento stesso in cui si aprono gli occhi per svariati motivi. Questi si traducono poi, inevitabilmente, in sintomi fisici tutt’altro che trascurabili, come emicrania, crampi addominali, ulcera, stato di forte agitazione o affanno.

Ma per quale motivo sopraggiunge l’ansia del mattino? Sicuramente si tratta di un problema che sorge già a livello inconscio, nello stato di dormiveglia. Si può categorizzare perciò, in due manifestazioni differenti. La prima arriva appena svegliati e si presenta con un irrigidimento del corpo e una tachicardia, dovute ai pensieri in subbuglio che si alternano nella mente.

La seconda invece, può arrivare dopo la piena ripresa di coscienza, quindi dopo circa 30 minuti dal risveglio. Si proverà così un senso di affaticamento o un peso sul petto. Ma se iniziare al meglio la giornata è la chiave del vero benessere, è possibile liberarsi definitivamente dell’ansia mattutina? Basterà seguire dei semplici accorgimenti.

Tutti i rimedi più efficaci per liberarsi dell’ansia del mattino

Per cominciare la giornata nel modo giusto eliminando lo stress e il senso di ansia che sopraggiungono appena svegli, è necessario lavorare sullo stile di vita. Le buone abitudini saranno la chiave di volta della vostra giornata e porteranno grandi benefici sulla vostra serenità col passare del tempo.

A partire da una buona colazione: si sa bene come questo sia il pasto fondamentale della giornata. É necessario che sia ricco di cibi che danno energia, mentre sarà meglio limitare le bevande contenenti caffeina. Optate per vitamine e fibre.

La respirazione è importantissima. Quando, appena aperti gli occhi, ci si sente assalire dai pensieri negativi, dalle ansie degli impegni della giornata e da un senso di oppressione, è il momento di mettere in pratica la respirazione diaframmatica. Questa contribuirà a rilassare corpo e mente allentando la tensione.

LEGGI ANCHE: Ecco quello che devi fare se vuoi avere idee geniali

Dedicatevi poi abitudinariamente ad una breve meditazione. Basterà qualche minuto ad inizio giornata per cambiare completamente il suo andamento ed iniziare col piede giusto. Scegliete un sottofondo sonoro rilassante (se preferite suoni naturali o musiche zen), praticando un training autogeno concentrato sulle varie zone del corpo più tese.

Se soffrite di ansia mattutina, cercate di limitare più possibile i pasti troppo pesanti la sera prima, come anche l’assunzione di sostanze quali fumo e alcol. Naturalmente, l’ansia può essere il frutto di differenti ostacoli personali. Se questa problematica si presenta per lunghi periodi quindi, è bene andare a fondo delle motivazioni che sono alla base e, se necessario, rivolgersi all’aiuto di un professionista.